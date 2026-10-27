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Paternò, marijuana nascosta in auto e in camera da letto: arrestato 35enne

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Paternò, marijuana nascosta in auto e in camera da letto: arrestato 35enne
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Un controllo apparentemente di routine si è trasformato in un'operazione antidroga significativa a Paternò, in provincia di Catania. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo in via Bellia

Secondo quanto ricostruito, i militari hanno fermato il 35enne mentre si trovava a bordo della sua auto, parcheggiata davanti a un negozio in via Bellia, nel pieno centro cittadino. È stato proprio durante questa verifica che è scattato l'approfondimento: dietro il sedile del passeggero, nascosta in una busta, i carabinieri hanno trovato 1,290 chili di marijuana.

La perquisizione in casa

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 500 grammi di droga nascosti nella camera da letto. Complessivamente, quindi, lo stupefacente sequestrato supera i 1,7 chili. Un quantitativo che, secondo gli investigatori, è incompatibile con un uso personale e che ha portato all'arresto immediato dell'uomo.

Arresto convalidato

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro, mentre per il 35enne sono scattate le manette. Nelle ore successive, l'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria competente. Il procedimento si trova ora nella fase delle indagini preliminari e la posizione dell'indagato sarà valutata nel corso del giudizio.

Un fenomeno che non si ferma

Il caso di Paternò rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio nell'area catanese, dove i controlli dei carabinieri nelle zone centrali e nei quartieri residenziali proseguono con regolarità. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe potuto alimentare una rete di smercio locale, con ricadute anche sui consumatori più giovani.


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paternò catania marijuana arresto carabinieri spaccio droga detenzione fini sequestro stupefacenti

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