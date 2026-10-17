Operazione antidroga e armi clandestine tra Rimini Roma e Pesaro Urbino
Un'ampia operazione dei carabinieri di Riccione è in corso nelle province di Rimini, Roma e Pesaro-Urbino. Al centro dell'azione, l'esecuzione di 18 provvedimenti emessi dal Tribunale di Rimini al termine di una lunga indagine.
Un'indagine complessa contro una rete criminale
Le misure scaturiscono da un'attività investigativa articolata, condotta per mesi dai militari del comando di Riccione, con l'obiettivo di smantellare un'organizzazione dedita al traffico di cocaina e alla detenzione di armi clandestine. Secondo quanto ricostruito, la rete operava su più territori, sfruttando collegamenti tra la costa romagnola, la capitale e l'entroterra marchigiano.
L'impiego delle forze dell'ordine
Per l'esecuzione dei provvedimenti sono state attivate le articolazioni territorialmente competenti dell'Arma. Il supporto aereo è garantito dal 13° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì, utile per coordinare le operazioni su un'area vasta e controllare gli spostamenti. L'operazione è ancora in corso e nelle prossime ore saranno resi noti ulteriori dettagli sui provvedimenti e sugli indagati.
Il contesto delle indagini
Il blitz rientra in un più ampio quadro di contrasto al narcotraffico e al mercato illegale delle armi, fenomeni che sempre più spesso si intrecciano. Le indagini, coordinate dalla Procura di Rimini, hanno permesso di delineare una struttura organizzata con basi logistiche in più province, confermando la trasversalità dei traffici illeciti tra Emilia-Romagna, Lazio e Marche.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.