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Un controllo notturno nato per contrastare i furti in appartamento si è trasformato in uno dei più consistenti sequestri di stupefacenti degli ultimi mesi in provincia di Bergamo. Nella notte del 23 novembre 2026, a Palosco, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviglio hanno arrestato due cittadini stranieri di 25 e 29 anni, uno regolare sul territorio nazionale e l'altro irregolare e senza fissa dimora, con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'auto che procedeva troppo lentamente

È stato un dettaglio apparentemente banale a insospettire la pattuglia. Intorno alla mezzanotte, lungo la Strada Provinciale 98, i militari hanno notato un'autovettura che avanzava con un'andatura insolitamente lenta e guardinga rispetto alle condizioni del tratto viario. Un comportamento che ha spinto gli operatori a fermare il veicolo per identificare gli occupanti e verificare se potessero essere autori di furti nelle abitazioni della zona.

La perquisizione e il doppio fondo

L'atteggiamento dei due uomini e i primi riscontri sul posto hanno convinto i carabinieri ad approfondire i controlli con una perquisizione accurata del mezzo. L'ispezione non ha fatto emergere refurtiva né strumenti da scasso, ma ha permesso di scoprire vanì nascosti nel bagagliaio e nella parte centrale dell'auto. All'interno c'erano 48 panetti da un chilogrammo ciascuno di cocaina, per un totale di 48 chilogrammi di stupefacente, un carico di valore enorme sul mercato illegale.

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Arresti e sequestro

La droga è stata sottoposta a sequestro penale. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Bergamo, i due arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Bergamo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Come precisato dalla stessa Procura, il fascicolo si trova nella fase delle indagini preliminari e nei confronti degli indagati sussiste la presunzione di non colpevolezza fino all'eventuale condanna definitiva.

Un segnale sul controllo del territorio

L'operazione conferma quanto sia centrale l'attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri: un semplice servizio mirato ai furti in appartamento ha portato alla luce un traffico di droga di dimensioni rilevanti. Il ritrovamento di un quantitativo così elevato di cocaina, abilmente occultato in un doppio fondo, suggerisce l'esistenza di una rete di distribuzione strutturata, su cui ora gli inquirenti stanno lavorando per risalire ai canali di approvvigionamento e ai possibili complici.

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