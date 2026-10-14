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Fermo, maxi sequestro di cocaina: arrestato 46enne con 38 chili in auto

Redazione
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Fermo, maxi sequestro di cocaina: arrestato 46enne con 38 chili in auto
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Un controllo stradale si è trasformato in uno dei più ingenti sequestri di cocaina degli ultimi mesi nel Fermano. I carabinieri di Monte Urano, in provincia di Fermo, hanno arrestato in flagranza un uomo di 46 anni, originario dell'Est Europa, trovato in possesso di 38 chili di cocaina a bordo della sua auto.

Come si è svolto il controllo

Secondo quanto ricostruito, i militari hanno fermato il veicolo per un controllo di routine. Durante le prime fasi dell'ispezione, l'uomo è stato trovato con 17 grammi di cocaina nascosti in una confezione di gomme da masticare, un dettaglio che ha insospettito gli operatori e portato a un approfondimento.

Il sequestro nel veicolo

La successiva perquisizione dell'abitacolo ha rivelato la vera entità del carico: all'interno di due borsoni sono stati rinvenuti 34 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 38 chili. Lo stupefacente è stato immediatamente sequestrato.

Arresto e provvedimenti

L'uomo è stato accompagnato in carcere a Fermo, come disposto dalla Procura della Repubblica. L'operazione rientra nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di droga lungo le rotte che attraversano le Marche e l'Adriatico.


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cocaina arresto fermo sequestro droga monte urano carabinieri traffico stupefacenti marche chili

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