Fermo, maxi sequestro di cocaina: arrestato 46enne con 38 chili in auto
Un controllo stradale si è trasformato in uno dei più ingenti sequestri di cocaina degli ultimi mesi nel Fermano. I carabinieri di Monte Urano, in provincia di Fermo, hanno arrestato in flagranza un uomo di 46 anni, originario dell'Est Europa, trovato in possesso di 38 chili di cocaina a bordo della sua auto.
Come si è svolto il controllo
Secondo quanto ricostruito, i militari hanno fermato il veicolo per un controllo di routine. Durante le prime fasi dell'ispezione, l'uomo è stato trovato con 17 grammi di cocaina nascosti in una confezione di gomme da masticare, un dettaglio che ha insospettito gli operatori e portato a un approfondimento.
Il sequestro nel veicolo
La successiva perquisizione dell'abitacolo ha rivelato la vera entità del carico: all'interno di due borsoni sono stati rinvenuti 34 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 38 chili. Lo stupefacente è stato immediatamente sequestrato.
Arresto e provvedimenti
L'uomo è stato accompagnato in carcere a Fermo, come disposto dalla Procura della Repubblica. L'operazione rientra nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di droga lungo le rotte che attraversano le Marche e l'Adriatico.
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