Volantino Rivoluzione a Verbania chi è l autore individuato dalla Polizia

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Un episodio che ha fatto scattare l'allerta in tutta la provincia. La Polizia di Stato ha individuato in tempi rapidi l'autore del volantino intitolato Rivoluzione a Verbania, diffuso nei giorni scorsi attraverso diversi canali social e diventato virale in poche ore.

Chi ha pubblicato il volantino e dove è stato diffuso

Il materiale, stando a quanto ricostruito dagli investigatori della Questura di Verbano Cusio Ossola, è stato realizzato da un uomo verbanese di circa quarant'anni e pubblicato su più profili e gruppi Facebook molto seguiti in zona, tra cui Sei di Verbania se, VCO annunci e Affitti a Verbania. Il testo invitava la cittadinanza a ritrovarsi venerdì 23 ottobre alle ore 8 in piazza Ranzoni a Intra, con un messaggio che ha generato timore e preoccupazione tra residenti e commercianti.

L'immagine che ha creato allarme tra i cittadini

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia, il volantino mostrava la piazza affollata da una folla e, sullo sfondo, edifici avvolti dalle fiamme: un'accostamento visivo che ha contribuito ad alimentare allarme sociale e inquietudine, soprattutto tra gli esercenti della zona che temevano ripercussioni per la sicurezza e per l'ordine pubblico.

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La denuncia e le verifiche della magistratura

L'uomo è stato denunciato alla magistratura, che ha avviato le indagini per accertare tutti i profili di responsabilità penale a suo carico. Gli approfondimenti serviranno a chiarire le finalità della pubblicazione e le eventuali conseguenze del messaggio diffuso online, in un quadro in cui la condivisione sui social amplifica rapidamente qualsiasi contenuto.

La presenza delle forze dell'ordine sul territorio

La Questura ha sottolineato che la Polizia di Stato monitora con attenzione l'evoluzione del fenomeno e che anche nelle prossime giornate sarà presente sul territorio a tutela della sicurezza dei cittadini, delle scuole e delle attività commerciali. Un messaggio rassicurante per la comunità locale, invitata a segnalare contenuti sospetti e a non alimentare la diffusione di notizie non verificate.