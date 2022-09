Arriva la befana al Centro Clinico San Vitaliano di Catanzaro

Catanzaro, 7 gennaio - Il Centro Clinico San Vitaliano di Catanzaro è un'eccellenza calabrese che si prende cura di pazienti affetti da malattie neurodegenerative e di ammalati terminali. L'equipe degli educatori è sempre pronta a sorprendere i pazienti e far sì che ogni giornata non sia mai scontata, grazie anche a tante associazioni culturali della regione pronte a collaborare con la struttura.



In occasione della festa dell’Epifania, l’associazione culturale Francesco Criniti FAR ha portato al Centro clinico San Vitaliano una simpatica befana, accompagnata dagli stessi membri dell’associazione, con un carico di doni, buona musica e tanto divertimento.



I pazienti hanno risposto con emozione e sorrisi apprezzando la sorpresa e ringraziando per i doni ricevuti, ma soprattutto per la bella e commovente sorpresa. Ancora una volta l’equipe educativa ha dimostrato, oltre alla grande professionalità, quell'immensa sensibilità che contraddistingue tutti gli operatori di questa struttura, fiore all'occhiello dell'intera regione.