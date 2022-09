Asd Bovalinese 1911: il problema "stadio" condiziona il futuro della squadra!

BOVALINO (RC), 02 LUG - La ASD BOVALINESE 1911, con grande rammarico, informa la tifoseria e tutti gli sportivi che la società non è in grado di garantire la partecipazione al prossimo campionato di eccellenza (stagione sportiva 2021/2022). I problemi di natura logistica, infatti, persistono ancora. L’impossibilità di disporre di un’adeguata struttura sportiva, addirittura allo stato attuale fatiscente, non consente alla società di garantire una dignitosa partecipazione al massimo campionato dilettantistico regionale. Senza gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti e i contratti pubblicitari con le aziende della città – le quali, evidentemente, non hanno interesse a investire in sponsorizzazioni senza avere alcun ritorno in termini di visibilità – è praticamente impossibile pianificare qualsivoglia progetto di lungo respiro. Lo svolgimento del campionato di eccellenza e la partecipazione ai campionati giovanili implica un esborso notevole di denaro, che non può essere sostenuto se alla società, di fatto, è preclusa la possibilità di realizzare introiti. Da anni, ormai, nel bilancio della ASD Bovalinese 1911 la quasi totalità delle entrate è rappresentata dai conferimenti dei soci. A ciò si aggiunga il fatto che molti calciatori, con sempre maggiore frequenza, si rifiutano di venire a giocare a Bovalino proprio a causa delle condizioni del terreno di gioco che, spesso, è causa di infortuni e affaticamenti muscolari. In assenza di una struttura sportiva adeguata, inoltre, è impossibile potenziare adeguatamente il settore giovanile – come fanno tutte le compagini che militano nel campionato di eccellenza – e ciò, oltre a risultare fortemente penalizzante sotto il profilo sportivo, è devastante sotto il profilo educativo e sociale. La società in questi anni, con enormi sacrifici, ha cercato di ovviare alle problematiche descritte, ma il peggiorare delle condizioni di praticabilità del “Lollò Cartisano” e l’impossibilità di poter trovare soluzioni alternative hanno reso inevitabile questa sofferta decisione.

Nei prossimi giorni, la dirigenza chiederà un incontro all’Amministrazione comunale al fine di poter trovare una soluzione condivisa in grado, si spera, di salvare una gloriosa società che vanta ben 110 anni di storia.

Qualora l’Amministrazione comunale riuscisse a trovare una soluzione alle problematiche sopra esposte rendendo disponibile una struttura sportiva adeguata, l'ASD Bovalinese 1911, in tutte le sue componenti, garantirà immediatamente la partecipazione al prossimo campionato di Eccellenza allestendo una squadra all'altezza della sua storia sportiva.

