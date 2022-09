Auto: per calabresi rischio aumento tariffe in caso sinistro. Analisi il 2020 con incidente peggiora classi merito

CATANZARO, 20 GEN - Per 12.200 calabresi, in caso di sinistro con colpa dichiarato nel 2019, nel 2020 ci sarà un peggioramento della classe di merito e, di conseguenza, un premio Rc auto più caro rispetto a quello dell'anno prima.



E' l'analisi dell'osservatorio Rc auto di Facile.it. "In termini percentuali - è scritto in una nota - si tratta dell'1,38% del campione analizzato; il valore risulta inferiore a quello nazionale (3,76%) e lievemente più basso rispetto al dato regionale del 2018 (1,52%). Guardando all'andamento del costo Rc auto emerge che a dicembre 2019 per assicurare un veicolo occorrevano, in media, 698,44 euro, l'1,23% in più rispetto al 2018.



Il dato è stato calcolato sulla base di 169.788 preventivi di rinnovo Rc auto". A livello provinciale emerge che Cosenza è la provincia che ha registrato la percentuale più alta di automobilisti che hanno denunciato all'assicurazione un sinistro con colpa (1,81%). Seguono le province di Crotone (1,49%), Reggio (1,45%), Catanzaro (0,88%) e Vibo Valentia (0,75%).