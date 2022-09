Autumn, da oggi su Spotify l’ultima opera di Gianni Rauti

CATANZARO 22 OTT. - È disponibile da questa mattina su Spotify “Autumn”, la quarta pubblicazione del musicista catanzarese Gianni Rauti che collabora con l’etichetta di Trento “Algoritmo”.

Forte dei successi ottenuti con “Goodbye”, “Hope”, recensita con elogi anche da siti web internazionali, e “Sud”, Rauti ci prende per mano e ci accompagna nell’intimità del suo autunno interiore. Quella parte dell’anima che ci dona è ricchezza di semi pronti per essere piantati, foglia che cade per arricchire il terreno e alimentare le nuove piante, albero che lascia andare via le foglie per prepararsi alla futura rinascita. È abbondanza e vuole condividerla con noi.

Calma e riflessione forgiano il suo stato d’animo: un pizzico di nostalgia, un velo di malinconia, subito sopraffatte da quella serenità di chi rivolta le zolle per preparare il terreno alla semina. Un sibilo di vento, un urlo di mare, un letto caldo sotto il temporale.

E noi che lo seguiamo ne riceviamo un forte abbraccio che, se da un lato ci fa sentire accolti, dall’altro ci dà la forza necessaria per non temere l’inverno e preparare l’arrivo della nostra primavera .

Pezzo composto e registrato con due chitarre, Lowden O22 e Gibson Hummingbird, usate su più tracce per dare un’anima folk con la Gibson ed una più celtica con la Lowden. Ascoltandolo nelle cuffie si gode di un senso di quiete e intimità, ideale per stimolare la riflessione e l’introspezione. Per stare bene con se stessi.

Saverio Fontana