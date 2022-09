Bani regala la vittoria al Bologna. Corini battuto

BOLOGNA, 1 FEBBRAIO 2020- Il Bologna non molla mai, e come sempre nel finale di gara, ottiene i tre punti che lo spingono fino al nono posto. Ci pensa Bani, un centrale con il vizio del gol, a portare i rossoblu in paradiso, spedendo il Brescia all'inferno. Non é bastato il gol di Torregrossa per passare a Bologna, la zampata finale di Bani, a un minuto dalla fine del tempo regolamentare, ha regalato al Bologna un 2-1 anche meritato.

Il Brescia per tutto il secondo tempo aveva chiuso i varchi, provando ad affidarsi a sporadiche ripartenze. Proteste anche per un probabile fallo da penalty non assegnato. Il Bologna aveva sfiorato dopo l'1-1, il gol con Soriano, Santander, sbattendo però sulle manone di Joronen. Nel finale poi, il forcing finale, con il gol del bomber che non ti aspetti. Bani raccoglie una palla vagante in area, calcia di destro e batte l'estremo difendore bresciano. Il Dall'Ara esplode e regala ai rossoblu 3 punti che avvicinano il club alla salvezza. Quota 40 é vicina, per il Brescia é notte fonda.