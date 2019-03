Basilicata: Bardi, e' un risultato straordinario

POTENZA, 25 MARZO - "E' un risultato straordinario, sono emozionato per la grande responsabilità per il compito affidatomi dai lucani con un voto che va contro ogni aspettativa e che premia un centro destra unito, coraggioso, che sui territorio si apre alla societa' civile, ringrazio il presidente Berlusconi assieme a Matteo Salvini e Giorgia Meloni". Lo ha detto a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, il neo presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. "La Basilicata- ha aggiunto- ha scelto la credibilita', la sobrieta' e la serieta' , di voltare pagina dopo decenni di centro sinistra, e' una giornata storica, meritocrazia e trasparenza saranno riportati a Palazzo Verrastro, sarò il governatore di tutti.



Lavoro, sviluppo ambiente, salute, infrastrutture le nostre priorità, mi faro' sentire a Roma, otterremo quello che ci spetta dobbiamo colmare il gap infrastrutturale, e rendere la Basilicata attrattiva, diventerà la terra delle opportunità. Stiamo preparando una giunta di altissimo profilo , la parola d'ordine sara' competenza. Da questo momento siamo al lavoro per la Basilicata".