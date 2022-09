BC5, parte l’avventura in A2. Oggi conferenza stampa di presentazione

BOVALINO (RC), 17 AGO - Con la Conferenza stampa odierna, che si è tenuta alle ore 12 presso la Sala Convegni del Parco Commerciale “I Gelsomini”, a Bovalino Marina (Rc), ha avuto inizio la nuova avventura sportiva del Bovalino Calcio a 5 in una categoria di valore e assoluto prestigio…la serie A2. Con questa nuova promozione, la squadra amaranto del Presidente Vincenzo Scordino, fa il doppio salto passando in soli due anni dalla serie C1 alla serie A2 conquistando, tra l’altro, anche la Coppa LND Calabria, e ciò non è poco. “Quella di quest’anno sarà una categoria molto impegnativa –ha detto il Presidente, Vincenzo Scordino - viste le compagini che compongono il nostro girone, ma sarà anche motivo di grande orgoglio perché darà tanta visibilità, in senso positivo questa volta, ad un territorio che troppo spesso sale alla ribalta delle cronache per eventi negativi. Per affrontare al meglio la nuova stagione è importante avere l’aiuto di tutti ad iniziare dalle Istituzioni, ma anche dai cittadini che stanno rispondendo bene alla nostra proposta di aderire all’azionariato popolare che, insieme ad altre iniziative e agli sponsor che hanno raddoppiato ed in qualche caso triplicato il loro impegno economico, ci saranno di grande aiuto per affrontare al meglio gli sforzi economici che una categoria di questo livello richiede”

Ricordiamo che la promozione è avvenuta a seguito del ripescaggio della società amaranto “per meriti sportivi” infatti, il BC5, al momento del lockdown si trovava in seconda posizione nel campionato di serie B dietro il Città di Cosenza che viaggiava come un treno verso la promozione diretta. La successiva cristallizzazione della classifica ha portato alla decisione, da parte della LND (Lega Nazionale Dilettanti Calabria), di procedere con le promozioni dirette nei vari campionati dilettantistici e con gli eventuali ripescaggi, e così è stato.

Nel frattempo la società ha proceduto ad una rivoluzione sia per quanto riguarda lo staff tecnico che per il parco giocatori; per i primi, a mister Giovanni Venanzi che ha lasciato per problemi familiari è subentrato lo spagnolo mister Miguel CALVACHE MUNOZ, un tecnico che già si è calato nella realtà bovalinese e che non vede l’ora di avere a disposizione i calcettisti vecchi e nuovi. A lui si sono affiancati: il Direttore Sportivo, Mimmo Varacalli, il Team Manager, Letterio De Domenico ed il preparatore atletico Ilario Capocasale, tutte figure professionali di assoluto spessore che conoscono bene la categoria e soprattutto il valore umano degli atleti in organico. Ad alcuni giocatori andati via per vari motivi sono subentrati altrettanti calcettisti di categoria, sia italiani che di altre nazionalità, che uniti allo zoccolo duro del BC5 contribuiranno a rendere la squadra amaranto una compagine da prendere assolutamente con le pinze.

Nel corso della conferenza stampa il Presidente Scordino ha illustrato, a grosse linee, quelli che sono i principali programmi societari, uno su tutti la necessità di poter disporre, quanto prima, di una struttura adeguata e completa (tipo village) che possa facilitare la crescita dei giovani atleti, ma anche lo sviluppo sul territorio di altri sport quali il volley ed il basket. Tra le righe anche qualche frecciatina lanciata nei confronti delle Istituzioni che non agevolano la crescita del movimento sportivo e dei media locali, troppo spesso, (tranne qualche rara eccezione) disattenti e/o assenti dalla vita sportiva generata dal futsal che con i suoi successi contribuisce alla crescita sociale e civile del paese. A seguire, gli interventi del Direttore Generale, Andrea Scordino, che ha parlato soprattutto della diffusione del brand BC5, un marchio che grazie alla sinergia ed affiliazione con altre società di livello nazionale mira ad espandersi in maniera esponenziale anche oltre ogni confine. Il DG ha ricordato, inoltre, la bella realtà costruita in questi ultimi tre anni dalla società amaranto, realtà chiamata “BC5 Smile”, squadra composta da atleti affetti dalla sindrome di down.

Sulla stessa positiva lunghezza d’onda anche gli interventi del Team Manager Letterio De Domenico e Mimmo Varacalli, entrambi molto felici di aver abbracciato la causa sportiva del BC5. A chiudere la conferenza stampa di presentazione, gli atleti Bruno Federico (Capitano) e Alessandro Gallinica (nuovo arrivo), entrambi molto soddisfatti dal lavoro fatto dalla società e particolarmente vogliosi di iniziare al più presto questa nuova grande avventura.





(Pasquale Rosaci)