Bergamo, Capitale Cultura: 21mila persone per inaugurazione

La cerimonia di inaugurazione di Bergamo Brescia come Capitale della Cultura ha visto la partecipazione di 21mila persone, secondo il Comune, dimostrando l'interesse e l'entusiasmo della comunità per questo evento culturale di rilievo.

BERGAMO 21 GEN. - La cerimonia di inaugurazione di Bergamo Brescia Capitale della cultura ha visto un momento di particolare rilievo con l'esecuzione di una versione originale della canzone tradizionale bergamasca "Noter de Berghem". Il brano è stato eseguito da un gruppo di cornamuse e cantato da nuovi cittadini di Bergamo, con strofe scritte nella lingua d'origine dei nuovi residenti, tra cui brasiliani, boliviani, ucraini e cinesi.

Tutti i partecipanti erano fieri di essere diventati parte della comunità bergamasca.La cerimonia, a cui hanno partecipato 21 mila persone secondo il Comune, è iniziata con diversi cortei che hanno raggiunto Piazza Vittorio Veneto, dove era stato allestito un maxi palco di fronte alla suggestiva Bergamo Alta.

La scena è stata animata dalle esibizioni di ben 270 ballerini delle scuole di danza, che hanno presentato lo spettacolo sui Nuovi Mille, prima del grande spettacolo di fuochi artificiali di 10 minuti.Il sindaco Giorgio Gori ha sottolineato come l'evento fosse stato una grande festa popolare nel nome della cultura e un grande momento di partecipazione.

La presenza dei nuovi cittadini con le loro strofe cantate nella lingua d'origine, ha dato un tocco di autenticità e originalità alla cerimonia, dimostrando come la cultura e le tradizioni locali possano essere arricchite e valorizzate dalla diversità e dall'integrazione.La statistica ci mostra come la cultura stia diventando sempre più importante per le comunità, infatti sempre più cittadini partecipano a questi eventi culturali dimostrando l'importanza della cultura nella vita delle persone.