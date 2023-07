Bimbo di 5 anni muore in tragico incidente a Roma, madre e sorella in gravi condizioni

Tragedia a Roma: Bimbo di 5 anni muore in violento scontro tra auto; madre e sorella gravemente ferite. Indagini su alcol e droga e possibile sfida online

Alcol e drug test per il conducente del Suv che si è scontrato con la Smart. Sequestrati i cellulari, non si esclude una sfida sul web

Uno scontro violentissimo e un bilancio drammatico per l'ennesimo incidente mortale sulle strade di Roma.

A perdere la vita un bimbo di cinque anni che viaggiava con la madre e la sorellina di tre anni a bordo di una Smart.

Il fatto è avvenuto alle 15.45 in via Archelao di Mileto, all'incrocio con via di Macchia Saponara, tra la zona di Acilia e Casal Palocco.

L'ipotesi è che potrebbero essere stai distratti dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un video i ragazzi coinvolti nell'incidente. Le forze dell'ordine hanno sequestrato i telefonini dei giovani a bordo della Lamborghini, per verificare chi stava girando in quel momento il video - già acquisito dagli investigatori - forse per una challenge su YouTube.

L'impatto è stato improvviso e devastante. Assenti i segni di frenata: per questo verrà eseguito l'alcol e il narco test, per verificare la piena capacità di reazione del conducente. .

La city car, in una dinamica ancora da chiarire, si è scontrata frontalmente con un Suv Lamborghini guidato da un ventenne con a bordo quattro persone. Un impatto terribile, sulla strada non ci sono, infatti, segni di frenata.

Nell'incidente è rimasta coinvolta una terza auto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 oltre ai carabinieri e agli agenti della Polizia Locale. Le condizioni del bambino sono apparse subito disperate: il piccolo quando sono arrivati i soccorsi era già in arresto cardiaco. I sanitari hanno, quindi, praticato il massaggio cardiaco e dopo averlo rianimato lo hanno trasportato all'ospedale Grassi di Ostia.

Una corsa disperata che però è risultata vana: i medici del Pronto Soccorso non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. In serata in ospedale si è recato il padre per riconoscimento della salma. Nell'incidente anche la madre, 29 anni (non 35 come detto in precedenza), e la figlia di tre anni sono rimaste ferite. Le due sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Le condizioni sono gravi ma sembra scongiurato il pericolo di morte. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro e la Polizia locale ha proceduto con i rilevi. Come da prassi il conducente alla guida del Suv sarà sottoposto al test della droga e dell'alcol.

Dagli accertamenti è emerso che la Lamborghini era stata presa a noleggio e, in base a quanto riferito da alcuni testimoni, già nella giornata di ieri era stata vista circolare in quella zona. Gli inquirenti dovranno accertare a quale velocità viaggiassero le auto coinvolte e se le condizioni del manto stradale, anche alla luce delle forti piogge di questi ultimi giorni, possano avere inciso nella dinamica dell'incidente.

Nella Capitale il bilancio delle vittime della strada continua a crescere giorno dopo giorno - denuncia il presidente del Codacons Carlo Rienzi - Ai 150 morti registrati nel 2022 si aggiungono i 73 decessi avvenuti sulle strade capitoline da inizio anno ad oggi, per un totale di 223 morti nell'ultimo biennio. Dati drammatici che dimostrano come a Roma non si sia fatto abbastanza sul fronte della sicurezza stradale".