Blitz Carabinieri nel Chietino, presa banda che rubava in scuole

CHIETI, 3 DICEMBRE - I carabinieri del comando provinciale di Chieti stanno eseguendo dall'alba, nelle province di Chieti, Isernia e Foggia, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Lanciano, su richiesta della locale Procura, nei confronti di persone indagate a vario titolo di furto aggravato e ricettazione, con l'esecuzione di numerosi decreti di perquisizione, in relazione a furti in scuole ed abitazioni, nonché' razzie di autoveicoli in varie zone sull'Adriatico. Ulteriori particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma questa mattina alle 11 al comando provinciale dei carabinieri di Chieti.