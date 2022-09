Boccia, erogati 21,7 mln a Regioni per territori montani. Relativi a fondo 2016-209. Interessati 53% Comuni italiani

ROMA, 23 MAG - Sono state erogate alle Regioni le annualità 2016-2019 del Fondo Nazionale per la Montagna, gestito dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Le somme sono state rese disponibili a seguito della delibera Cipe n.66/2019 su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo rende noto il Ministero per gli Affari Regionali, segnalando che l'importo complessivo è pari a 21,7 milioni ed è relativo alle annualità 2016-2019 del Fondo. L'ammontare complessivo, si sottolinea, sarà ripartito tra le Regioni in base all'estensione del territorio montano, alla popolazione residente, all'età della popolazione, al numero degli occupati in agricoltura, al livello dei servizi pubblici, al tenore di vita e alla presenza di aree protette.



Il tutto con coefficienti elaborati dall'Istat che consentono per ogni Regione importi variabili, che andranno dai 332.565,00 euro, assegnati alla regione Valle D'Aosta, ai 2.221.528,00 euro, assegnati alla regione Sardegna. Gli importi erogati sono destinati ad alimentare i fondi regionali per la montagna che le Regioni impiegheranno con proprie leggi. La montagna interessa il 53% dei comuni italiani e comprende le aree più svantaggiate del territorio nazionale. Sono attualmente in corso le procedure per determinare il riparto dell'annualità 2020 del Fondo che ammonta a 9,8 milioni di euro