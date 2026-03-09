Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Botricello, la Giunta avvia l’iter per la “rottamazione” dei tributi

Il Sindaco: “Contesto economico difficile, i cittadini hanno bisogno di sostegno”

L’Amministrazione Comunale di Botricello ha deliberato l’adesione alla definizione agevolata dei tributi locali, fornendo apposito atto di indirizzo all’Ufficio Entrate che dovrà predisporre gli atti necessari. La delibera è stata approvata dalla Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Saverio Simone Puccio aderendo alle misure previste dalla cosiddetta “Rottamazione quinquies”.

Il provvedimento consente al cittadino di regolarizzare la propria posizione debitoria con l’Ente senza l’applicazione di sanzioni e interessi, favorendo l’adesione spontanea dell’utente e il recupero delle entrate.

Il Sindaco Puccio ha sottolineato che “subito dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 approvata dal Governo, abbiamo avviato le interlocuzioni con l’Ufficio Entrate e l’Ufficio di Ragioneria per verificare la possibilità di adesione e la reale sostenibilità. Un lavoro portato avanti in maniera responsabile e con l’obiettivo di agevolare i cittadini in un contesto economico particolarmente complesso, nel quale le Istituzioni devono tenere conto delle difficoltà economiche che vivono famiglie e imprese. Abbiamo voluto dare un segno tangibile ai cittadini, così come abbiamo già fatto con la riduzione dell’IMU stabilità nel corso di questa legislatura. Con la “rottamazione” – ha concluso il Sindaco – puntiamo anche a migliorare la capacità di riscossione dell’Ente e ridurre il contenzioso, grazie ad una politica attenta alle esigenze di bilancio, ma anche aperta al dialogo con la popolazione che ha bisogno di interfacciarsi con una Amministrazione pronta al confronto, proprio come abbiamo fatto sin dal primo giorno”.