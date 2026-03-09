Crotone, inaugurati i nuovi spazi per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a Tecnologia Digitale

Tempo di lettura: ~4 min

Nuove aule e servizi per gli studenti: investimento da 1,55 milioni per rafforzare il polo universitario crotonese

CROTONE – 9 marzo 2026. Un nuovo passo avanti per la crescita universitaria della città di Crotone. Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi locali di via Iapigi destinati ad accogliere le attività didattiche del secondo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a Tecnologia Digitale, un progetto formativo innovativo che rafforza la presenza universitaria sul territorio.

L’iniziativa rappresenta un tassello importante nello sviluppo del polo universitario di Crotone, con l’obiettivo di garantire agli studenti strutture moderne e un’offerta formativa di alto livello senza dover necessariamente lasciare la Calabria per studiare medicina.

Un investimento per rafforzare l’offerta universitaria a Crotone

Il nuovo intervento riguarda la riqualificazione dell’edificio situato accanto alla struttura già utilizzata per il primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia TD.

Grazie a questo ampliamento, gli studenti potranno proseguire il proprio percorso formativo nella stessa sede anche negli anni successivi, assicurando così continuità didattica, stabilità organizzativa e una maggiore qualità dei servizi universitari.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo del sistema universitario a Crotone, con ricadute positive non solo sul piano formativo, ma anche su quello culturale, sociale ed economico per l’intero territorio.

Medicina a Crotone: un’opportunità per i giovani del territorio

La presenza del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a Tecnologia Digitale rappresenta una grande opportunità per i giovani calabresi che desiderano intraprendere una carriera nel settore sanitario.

Il corso è frutto della collaborazione tra:

Università Magna Graecia di Catanzaro

Università della Calabria

Grazie a questo progetto interateneo, Crotone sta gradualmente diventando un punto di riferimento per la formazione universitaria nel campo medico, contribuendo ad aumentare l’attrattività della città nel panorama accademico regionale e nazionale.

Nuove aule, laboratori e servizi per gli studenti

Il progetto di riqualificazione ha previsto un investimento complessivo di 1.550.000 euro.

Le risorse sono state così suddivise:

1.000.000 di euro finanziati dalla Regione Calabria

finanziati dalla Regione Calabria la restante quota coperta attraverso i fondi derivanti dall’accordo di sviluppo tra Eni e il Comune di Crotone

La nuova struttura è stata progettata per rispondere alle esigenze della didattica universitaria moderna e comprende:

aule didattiche attrezzate con tecnologie digitali

laboratorio informatico

aula studio per gli studenti

segreteria amministrativa del corso

spazio ristoro

servizi igienici adeguati al numero di utenti

Tutti gli ambienti sono stati realizzati nel rispetto dei criteri di accessibilità, con servizi dedicati alle persone con disabilità, in linea con gli standard delle strutture universitarie contemporanee.

Il sindaco Voce: “Investire nell’università significa investire nel futuro”

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa per la città.

“L’inaugurazione di questi nuovi locali rappresenta un risultato importante per la nostra comunità e per il percorso di crescita universitaria della città. Sin dall’avvio del corso di laurea abbiamo creduto fortemente nel valore di questa opportunità per Crotone. Investire nell’università significa investire nel futuro dei nostri giovani, offrendo loro la possibilità di formarsi ad alto livello senza lasciare il territorio”.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato come il progetto sia frutto di una forte collaborazione istituzionale tra enti locali, università e Regione.

Le istituzioni: collaborazione decisiva per lo sviluppo del territorio

Anche il presidente della Provincia, Fabio Manica, ha evidenziato il valore della sinergia istituzionale.

“Questo non è più un sogno ma una realtà. Siamo riusciti a realizzare tutto questo grazie alla collaborazione tra tutti gli enti coinvolti”.

Sulla stessa linea il consigliere regionale Sergio Ferrari, che ha ribadito come la cooperazione tra istituzioni possa produrre risultati concreti per il territorio.

Il rettore Cuda: “Un progetto didattico innovativo per la medicina del futuro”

Il magnifico rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovanni Cuda, ha evidenziato l’importanza delle nuove strutture per la qualità della formazione.

“L’apertura di questi nuovi spazi rappresenta un passaggio significativo nella crescita del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a Tecnologia Digitale. Garantire agli studenti strutture adeguate e moderne è fondamentale per assicurare una formazione di qualità e valorizzare un progetto didattico innovativo”.

Crotone punta a diventare un vero polo universitario

L’inaugurazione dei nuovi locali di via Iapigi conferma l’impegno delle istituzioni nel rafforzare la presenza universitaria a Crotone.

L’obiettivo è quello di costruire progressivamente un polo formativo solido, capace di coniugare formazione, ricerca e sviluppo territoriale, contribuendo allo stesso tempo alla crescita del sistema sanitario e delle opportunità professionali per i giovani del territorio.

Con l’ampliamento delle strutture e il consolidamento del corso di Medicina a Crotone, la città compie dunque un ulteriore passo verso un futuro in cui università, innovazione e sviluppo locale viaggiano nella stessa direzione.