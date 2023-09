Bovalino: con “Bovalino Music Festival 2023” la Pro Loco ha fatto centro!

BOVALINO (RC), 02 AGO - Una esplosione di musica e colori si è impadronita negli ultimi due giorni (31/7 e 01/08) di Bovalino e della sua meravigliosa comunità che vive già in proiezione dell’imminente inizio dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Francesco di Paola (4-5- e 6 agosto). Ad essere al centro dell’attenzione è stato lo svolgimento della manifestazione “Bovalino Music Festival 2023”, evento organizzato dalla locale Pro Loco che è riuscita, in sinergia con le Istituzioni (Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Bovalino), oltre al prezioso contributo offerto da UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), Coldiretti, Campagna Amica ed il coinvolgimento sul posto del mondo associazionistico, commerciale ed imprenditoriale locale, ad allestire un programma di assoluto spessore artistico che ha valicato i confini del paese coinvolgendo anche le comunità dei territori limitrofi ed oltre. Possiamo quindi affermare, senza paura di smentite, che Bovalino è finalmente ritornata ad essere epicentro della mondanità estiva, quasi così come lo era stato negli anni ’70 ed ’80 e…ci vuole restare!

Sono state due serate coinvolgenti ed indimenticabili, dove un’energia positiva e performante ha aleggiato sul paese coinvolgendo grandi e piccini. Protagonisti sono stati il 31/07 il concerto di Mimmo Cavallaro, uno dei pochi interpreti e sperimentatori della tradizione musicale calabrese che attraverso l’utilizzo del dialetto e di alcuni strumenti tradizionali continua ad essere lo scrigno principale dove depositare e custodire la storia, la cultura e la passione musicale ed artistica in genere, dell’animo calabrese e l’altro, invece, si è tenuto ieri sera 01/08, con lo spettacolo allestito dai “Nostalgia ‘90”, gruppo ben noto soprattutto tra i giovani, che da circa un decennio dispensa gioia, allegria, spensieratezza e…tanta nostalgia.

Piazza Camillo Costanzo, in questa due giorni è stata letteralmente presa d’assalto e si calcola che siano stati circa cinquemila le presenze in ognuna delle due serate, un risultato apprezzabilissimo che si è potuto concretizzare anche attraverso la fattiva collaborazione con il Comune che ha supportato gli eventi, dal punto di vista logistico, in ogni modo. Non meno importante è stata la presenza dei vari stand promozionali allestiti in piazza Costanzo, dalla Coldiretti a Campagna Amica, cui si sono affiancati anche altri espositori enogastronomici (“Food e Drink”), dulcis in fundo la presenza in loco di artisti di strada (“Giostre e Giochi”) e del mitico “trenino” che ha scorazzato i più piccoli per le vie del paese .

In buona sostanza Bovalino. e la Pro Loco in particolare, hanno fatto centro con l’organizzazione di “Music & Dance Festival 2023”, un evento che oltre a portare gioia ed allegria può e deve rappresentare, per il futuro del paese, un trampolino di lancio per la definitiva crescita e rinascita del paese. Da domani, quindi, tutte le attenzioni saranno sui festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola e, per tale scopo, il countdown è già partito.

Pasquale Rosaci