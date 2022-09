Calabria: "Azione", con dimissioni Callipo quadro desolante. "Politica si cambia gradualmente, dentro e fuori le istituzioni"

CATANZARO, 30 GIU - "Possiamo comprendere la demotivazione e l'amarezza per essersi scontrato con vecchie logiche difficili da scardinare, ma la scelta di Pippo Callipo di lasciare il ruolo che tanti calabresi gli hanno affidato, riponendo nel suo progetto politico fiducia e credibilità, riteniamo siamo assolutamente desolante.



Crediamo che oggi più che mai i calabresi debbano interrogarsi sul valore e la qualità della classe politica che li rappresenta". Così il gruppo calabrese di "Azione" che fa capo a Carlo Calenda. "La politica - aggiunge "Azione" - si cambia gradualmente, sia dentro che fuori le istituzioni.



Non esistono ricette miracolose, né bacchette magiche ma per cambiare le cose c'è bisogno del lavoro di tutti, del coordinamento di più forze politiche, delle idee e della concretezza di persone che hanno voglia di spendersi per il bene comune. Non è facile, ma queste sono le regole della democrazia."