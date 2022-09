Calabria: Falcomatà, consentire a Strada di poter lavorare. Sindaco di Reggio Calabria, qui gli ospedali sono al collasso.

REGGIO CALABRIA, 18 NOV - "Sarei onorato se una persona come Gino Strada lavorasse per la Calabria. Ma deve essere messo nelle condizioni". Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà in un'intervista su 'La Stampa' fatta quando ancora non era sicuro l'arrivo del medico di Emergency e quando si prospettava una manifestazione dei sindaci calabresi a Palazzo Chigi per giovedì per chiedere "di sospendere per 48 ore ogni possibile nuova candidatura, in modo da poter condividere con noi sindaci un metodo di selezione".

Però quello di cui era sicuro Falcomatà lo dice subito: "Qui gli ospedali sono al collasso. E l'epidemia ha solo aggravato una situazione incancrenita da tempo". "Si deve verificare quali sono le situazioni di malaffare e di illegalità, ma senza uscire dal commissariamento non raggiungeremo mai un buon livello di qualità assistenziale e continuerà ad allargarsi il divario con le altre regioni - osserva - non possono essere i cittadini calabresi a pagare lo scotto per sempre. Non in questo momento, ma quando si insedierà il nuovo presidente di regione si dovrà anche impostare il lavoro per uscire dal commissariamento".

"Questa situazione di indebitamento, che supera il miliardo di euro, non la risolverebbe nemmeno il miglior commissario del mondo - rileva - è il governo che deve darci una mano a rimettere in sesto i conti. E vorrei aggiungere" che da questa emergenza abbiamo "la certezza che la sanità non può essere più una materia demandata alle Regioni. Dovrebbe invece tornare ad essere di competenza esclusiva dello Stato".