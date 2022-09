Calabria: Santelli, in burocrazia Regione chi sbaglia a casa

Calabria: Santelli, in burocrazia Regione chi sbaglia a casa

CATANZARO, 27 GEN - "Nella burocrazia chi sbaglia va a casa. Non è una minaccia ma una promessa". Lo ha detto Jole Santelli, neo eletta presidente della Regione Calabria, in riferimento alla necessità di incidere sulla burocrazia regionale. "Non devono esistere - ha aggiunto Santelli - blocchi di potere e i mandarini devono andare a casa".

Aggiornamento

L'agricoltura è un asset fondamentale in Calabria. Scegliere persone valide e competenti per l'assessorato è essenziale per rivitalizzare un settore che vede molto spesso la Calabria all'avanguardia".

Lo ha detto Jole Santelli rispondendo ad una domanda sulle ventilate aspirazioni da parte della Lega, che lei ha negato, a guidare il settore. "Ci affideremo a personalità di valore - ha aggiunto Santelli - che saranno in grado di convincerci con un programma vero".

Aggiornamento

Vorrei incontrare al più presto il ministro della Salute Roberto Speranza perché il settore della sanità in Calabria è commissariato da anni e dobbiamo trovare un punto di equilibrio tra Regione e Governo.

E' essenziale parlare e discutere, evitando inutili bracci di ferro". Lo ha detto Jole Santelli nel corso della sua prima conferenza stampa da presidente della Regione Calabria.