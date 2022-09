Calabria. Violenza donne: in sede comando CC "Stanza tutta per sé" "Codice Rosso"

Violenza donne: in sede comando CC Palmi" Stanza tutta per sé". Inaugurata struttura per favorire denuncia da parte vittime

PALMI, 04 GIU - E' stata inaugurata a Palmi, nel Compagnia Carabinieri di Palmi, l'iniziativa "Una stanza tutta per sé" attuata in collaborazione con l'associazione Soroptimist Italia. Scopo dell'attività è - riporta una nota - "quello di sostenere la donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite e nel percorso verso il rispetto e la dignità della sua persona in un 'luogo sicuro, protetto, dove le vittime di violenza possono parlare senza paura di ogni loro preoccupazione'".



"Le indagini statistiche italiane ed europee - è detto nella nota - evidenziano la bassa percentuale delle donne vittime di violenza che denunciano e uno degli obiettivi di questa iniziativa è proprio quello di far emergere il sommerso, incoraggiandole a rivolgersi alle Forze dell'ordine.



Le cause del fenomeno possono essere molte, ma certo l'ambiente protetto e accogliente aiuta la vittima a voler raccontare aspetti intimi della sua sofferenza. L'aula per le audizioni vuole creare, infatti, un ambiente che aiuti la donna a un incontro meno traumatico con gli investigatori, che la faccia sentire accolta e ascoltata, che le faccia percepire l'attenzione che si ha per i suoi gravi problemi".



"Il Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria, inoltre, con l'introduzione del 'Codice Rosso' e le linee guida redatte dalle Procure di Reggio e Palmi - è detto ancora nella nota - ha pianificato un protocollo operativo affidato ad una specifica rete di militari selezionati e coordinati dal responsabile della polizia giudiziaria a livello locale, che si identifica nel Comandante del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri competente per territorio del fatto reato. Il messaggio che deve arrivare alle vittime è che esistono persone e luoghi pronti ad ascoltare le loro sofferenze e a intervenire per proteggerle".