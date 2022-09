Calcio: Atalanta; ufficiale Delprato in prestito alla Reggina

Calcio: Atalanta; ufficiale Delprato in prestito alla Reggina. L'azzurrino reduce da stagione a Livorno.

BERGAMO, 11 SET - L'Atalanta ha ufficializzato la cessione di Enrico Delprato in prestito secco alla Reggina.

Il difensore o centrocampista bergamasco, classe 1999 e nazionale Under 21, è reduce da una stagione a Livorno sempre in serie B e a titolo temporaneo. Nel settore giovanile nerazzurro ha vinto lo scudetto Under 17 nel 2016 e quello Primavera nel 2019.