Calcio. Catanzaro-Bari 1-1, una rete per tempo in una gara sempre incerta, (con highlights)

CATANZARO, 9 MAR - Tra Catanzaro e Bari termina in parità. Una rete per tempo e tutti a casa, col calcio se ne riparlerà tra un mese, al momento vince solo l’emergenza sanitaria dalla quale ci si augura che tutto il Paese esca prima possibile.

Nel deserto del ‘Ceravolo’ è il Bari a passare in vantaggio immediatamente dopo il fischio d’inizio. Il Catanzaro viene colpito a freddo dal solito Antenucci che viene servito da lontano, approfitta dell’incertezza di Riggio per addomesticare la palla e sferrare il destro del vantaggio pugliese. La rete concede coraggio e voglia di raddoppiare al Bari, mentre il Catanzaro arranca pericolosamente. Al 3’ Bianco colpisce di testa su corner con la difesa giallorossa in bambola e, qualche istante dopo, Laribi impegna Bleve che si difense respingendo. Ancora Laribi e Maita provano ad infastidire il Catanzaro che nel finale di tempo inizia a rispondere presente con le timide conclusioni di Tulli e Martinelli.

In avvio di ripresa Auteri ricorre ai cambi per avere la spinta giusta. Immediatamente Bianchimano spara su Frattali da buona posizione. Passa poco e il Catanzaro trova il pareggio grazie a Kanoute che, di testa, spinge in rete la palla proveniente dalla corsia sinistra (assist di Contessa). Saltano gli schemi e le squadre attaccano cercando di superarsi ma le occasioni, da un lato come dall’altro, non hanno fortuna e finisce 1-1 tra un Bari maggiormente manovriero nel primo tempo ed un Catanzaro che ha interrotto la serie negativa che durava da tre gare.

Carlo Talarico





Il tabellino:

CATANZARO-BARI 1-1

MARCATORI: 1' pt Antenucci (B), 7’ st Kanoute (C).

CATANZARO (3-4-3): Bleve; Riggio (1’ st Carlini), Atanasov, Martinelli; Celiento, Iuliano (22’ st Urso), De Risio Contessa; Tulli (1’ st Statella), Di Piazza (1’ st Bianchimano), Kanoute (22’ st Giannone). A disp.: Mittica, Nicoletti, Novello, Pinna, Quaranta, Bayeye. All.: Auteri.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani (40’ st Di Cesare), Sabbione, Perrotta, Costa; Maita, Bianco (45’ st Scavone), Schiavone (27’ st D’Ursi); Laribi (40’ st Hamlili); Antenucci, Simeri (45’ st Costantino). A disp.: Liso, Marfella, Hamlili, Corsinelli, Pinto, Folorunsho, Berra, Terrani. All.: Vivarini.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo.

Assistenti arbitrali: Garzelli-Barone.

AMMONITI: Riggio (C), Atanasov (C), Laribi (B), Carlini (C), Giannone (C), Scavone (B).

NOTE: Gara a porte chiuse. Angoli: 5-3 per il Bari. Recupero: pt 0’, st 4’.





Il commento di mister Auteri sul match contro il Bari

