Calcio. Catanzaro-Monopoli 1-2, giallorossi sorpassati nel finale (con highlights)

CATANZARO, 19 GENNAIO - Vince chi segna alla fine e ci crede fino in fondo. Tra Catanzaro e Monopoli sono i pugliesi a farlo, sfruttando i cambi di mister Scienza e nei minuti finali gela il Catanzaro, sorpassandolo in una gara i cui i pugliesi hanno giocato costantemente meglio rispetto al Catanzaro che ha fatto esordire i nuovi acquisti Atanasov e Corapi.

Ad inizio gara sono i biancoverdi a farsi preferire, l’esterno offensivo della corsie esterna sinistra, Donnarumma ci prova in due circostanze ad impensierire Di Gennaro, portiere giallorosso chiamato agli straordinari nella stessa azione su Fella e Giorno. Il Catanzaro appare compassato ma non rinunciatario arriva alla rete al 33’ con un diagonale Manuel Fischnaller che calcia senza pensarci due volte sul colpo di testa di Atanasov.

Il vantaggio regala tranquillità alla formazione di mister Grassadonia mentre il Monopoli cerca di riequilibrare il risultato senza però mai risultare eccessivamente pericoloso. Le sostituzioni operate da mister Scienza servono a dare sostanza alla voglia di rientrare in partita che si concretizza al minuto numero 36allorquando Fella che s’incunea tra Martinelli e Casoli e manda in rete la palla pervenutagli dalla parabola di Donnarumma. La rete che beffa il Catanzaro e fissa il risultato a favore del Monopoli arriva in pieno recupero con Cuppone, entrato pochi minuti prima, che viene lanciato in verticale da Fella che ruba palla a Corapi, s’invola verso la porta e segna su Di Gennaro in disperata uscita.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-MONOPOLI 1-2

MARCATORI: 33' pt Fischnaller (C), 36’ st Fella (M), 48’ st Cuppone (M).

CATANZARO (3-4-3): Di Gennaro; Celiento, Atanasov, Martinelli; Casoli, Corapi, De Risio, Nicoletti (6’ st Statella); Giannone (17’ st Bianchimano), Fischnaller (31’ st Di Livio), Kanoute. A disposizione: Mittica, Riggio, Mirarchi, Signorini, Novello, Tascone, Brugnano, Bayeye, Furina. Allenatore: Grassadonia.

MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Maestrelli (26’ st Tazzer); Hadziosmanovic (34’ st Mariano), Carriero, Giorno, Piccinni (26’ st Mercadante), Donnarumma; Fella, Jefferson (43’ st Cuppone). A disposizione: Menegatti, Pecorini, Nina, Antonacci, Tuttisanti, Nanni. Allenatore: Scienza.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido.

Assistenti arbitrali: Rinaldi-Yoshikawa.

AMMONITI: Piccinni (M), Donnarumma (M), De Risio (C), Tazzer (M).

NOTE: Spettatori 3864 (1408 paganti), incasso 33.856 euro. Angoli: 9-6 per il Monopoli. Recupero: pt 1’, st 5’.





Mister Grassadonia nel post partita di Catanzaro - Monopoli