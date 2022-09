Calcio. Catanzaro-Viterbese, ecco la data del recupero 27 gennaio. Leggi il dettaglio

CATANZARO 12 GEN – Potrebbe essere tra due mercoledì la data del recupero della gara sospesa domenica scorsa al 7’ della ripresa tra Catanzaro e Viterbese. Toccherà alla Lega comunicare la data ufficiale che, però, non dovrebbe discostarsi dal 27 gennaio, dal momento che successivamente, nel mese di febbraio si giocherà spesso a distanza di tre giorni e non sarebbe pertanto consigliabile scendere in campo mercoledì 10 febbraio o il successivo 24.



Nel puzzle degli incastri, dunque, la data del 27 gennaio appare la soluzione ideale per disputare gli ultimi 38’, oltre recupero, di gioco tra Catanzaro e Viterbese, ancora ferma sul risultato di partenza.

Il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto dell’interruzione della gara Catanzaro-Viterbese della 18 a giornata di andata del Campionato di Serie C decretata dall’arbitro al 6° minuto del secondo tempo sul risultato di 0-0, come riportato nel Com. Uff. n.251/DIV del 12.01.2021, per impraticabilità del terreno di gioco - insufficiente visibilità - causa nebbia; dispone che la prosecuzione della gara Catanzaro-Viterbese, venga effettuata nella data e con l’orario di seguito riportato:

Mercoledì 27 gennaio 2021 Girone c - 18 a giornata di andata Catanzaro - Viterbese ore 15.00





Serie C – girone C 18esima giornata domenica 10 gennaio

Cavese – Palermo 0-1 (sabato)

Teramo – Avellino 1-1 (sabato)

Casertana – Catania 3-2

Bari – Turris 1-1

Catanzaro – Viterbese (sospesa per nebbia)

Potenza – Paganese 1-0

Vibonese – Bisceglie 1-1

Ternana – Monopoli

Foggia – Juve Stabia (lunedì)

Riposa: V. Francavilla

Serie C – girone C

