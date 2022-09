Calcio: via a corso allenatori Uefa Pro, c'è anche Gilardino. Presenti tanti volti noti che hanno giocato per anni in Serie A.

ROMA, 28 SET - È stato inaugurato a Coverciano il nuovo corso per allenatori Uefa Pro. Definito da tutti 'Master', rappresenta il massimo livello di formazione professionale per un tecnico e la sua qualifica abilita a poter allenare in qualsiasi categoria, sia maschile che femminile.

Sarà un percorso formativo lungo un anno, tra lezioni a Coverciano e stage in alcuni club professionistici: al termine delle 240 ore di lezione gli allievi sosterranno gli esami su tutte le materie, compresa la discussione di una tesi.

Tra gli allievi del Master 2020/21 sono tante le conoscenze del calcio italiano, a cominciare dal campione del mondo 2006, Alberto Gilardino.

Sono tra i nuovi corsisti Uefa Pro anche l'allenatrice della Juventus Women, Rita Guarino, i tecnici di Empoli e Cosenza, Alessio Dionisi e Roberto Occhiuzzi, oltre all'osservatore della Nazionale maschile, Marco Scarpa.

Tra i banchi, inoltre, ex calciatori di Serie A. Questo l'elenco completo: Cesare Beggi, Jonatan Binotto, Emiliano Bonazzoli, Manuel Julio Cordeiro Da Silva, Giovanni Costantino, Filippo Cristante, David Di Michele, Alessio Dionisi Berattino, Marco Donadel, Massimo Donati, Daniele Galloppa, Alessandro Gamberini, Alberto Gilardino, Maria Rita Guarino, Andrea Maldera, Davide Mandelli, Christian Maraner, Marco Marchionni, Roberto Occhiuzzi, Aniello Parisi, Sergio Pirozzi, Giuseppe Raffaele Addamo, Marco Scarpa, Andrea Soncin e Andrea Zanchetta.