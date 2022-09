Calcio. Derby tra Catanzaro-Vibonese: 1-1. Commento Post-partita del tecnico - Video

MOCCONE DI CAMIGLIATELLO (CS) – Il derby amichevole tra Catanzaro e Vibonese termina in parità (1-1), con una rete per tempo tra due squadre che devono ancora lavorare molto per trovare la condizione ed innesti da inserire, soprattutto in casa rossoblu. Primo tempo con rete giallorossa ad opera di Vandeputte su assist di Carlini, mentre nel finale di gara la Vibonese ha trovato il pari, su rigore, con Spina che ha battuto centralmente ed ha trafitto Romagnoli.

CATANZARO-VIBONESE 1-1

Marcatori: 19' pt Vandeputte (C), 33’ st Spina (V rig.).

Catanzaro (3-5-2): Branduani (15’ st Romagnoli), Martinelli (40’ st Bayeye), Fazio, Gatti (1’ st De Santis); Rolando (1’ st Bearzotti), Welbeck (15’ st Risolo), Verna (36’ st Welbeck), Vandeputte, Porcino (1’ st Tentardini); Carlini (27’ st Schimmenti), Vazquez (40’ st Cusumano). A disposizione: Mittica, De Santis, Megna, Cristiano. Allenatore: Calabro.

Vibonese (4-3-2-1): Marson (1’ st Mengoni); Mauceri, Vergara, Polidori, Ciotti; Cattaneo, Basso, Tumbarello (20’st Ngom); Spina, Grillo; Ngom (15’ st La Ragione). A disposizione: Mahrous, Falla, Leone, Staropoli, Parigi, Furci. Allenatore: D’Agostino.

Arbitro: Pietro Milia di Cosenza.

Assistenti arbitrali: Umberto Asta e Teodoro Gioia.

Commento del tecnico Mister Calabro dopo la sgambata con la vibonese





Carlo Talarico