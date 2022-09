Calcio: doppio Messias, e il Crotone supera il Parma. Vittoria preziosa in scontro salvezza, Cordaz salva il risultato

CROTONE, 22 DIC - Passa dai piedi geniali di Messias e dalle mani di Cordaz l'importante successo del Crotone in chiave salvezza contro il Parma, battuto 2-1. Il primo segna due gol, uno più bello dell'altro, il secondo alza un muro davanti agli attaccanti emiliani. Stroppa rivoluziona la squadra: in difesa fuori Magallan e Marrone (squalificato) e dentro Cuomo e Golemic; a centrocampo va in panca Petriccione e il reparto è affidato a Zanellato e Molina; la sorpresa più importante è in attacco dove resta fuori Simy, diventato proprio tre giorni fa il miglior goleador del Crotone in Serie A.

Al suo posto Rivière. Anche Liverani cambia rispetto alla gara con la Juve. Con Gervinho fermo ai box e Cornelius tenuto a riposo in panchina, si affida al trio Inglese-Kucka-Karamoah. In difesa c'è Busi dall'inizio. Confermato il reparto mediano. Il Parma inizia con un forte pressing alto. quando però i rossoblù superano la pressione avversaria sono letali. Al 10' Messias mostra subito le sue intenzioni chiamando Sepe ad una parata a terra. Il pressing del Parma frutta al 23' una bella occasione per Karamoh che tira fuori di poco.

A questo punto inizia lo show di Walter Junior Messias: al 24' riceve palla da Reca si gira e batte Sepe. Il Parma reagisce ma Karamoh è fermato dal fuorigioco per due volte. Al 43 i pochi presenti allo stadio applaudono a scena aperta Messias che segna sorprendendo Sepe - troppo fuori dai pali - con un pallonetto da fuori area. Nel secondo tempo Liverani toglie Busi in difficoltà ed inserisce Iacoponi. Il Parma cambia passo e mette alle corde il Crotone. Al 12' Kucka accorcia segnando di testa su corner. La squadra di Liverani ha il completo controllo del gioco e il tecnico mette dentro anche Cornelius al posto di uno spento Inglese. L'attacco del Parma, però si scontra con il portiere Cordaz che ferma ogni velleità dei gialloblù con una serie di parate decisive su Karamoh, Hernani e Cornelius. Stroppa dà più consistenza alla difesa togliendo Cuomo ed inserendo Magallan. Il Crotone dopo aver subito per quasi 25', controlla la partita.

Nel finale due occasioni per Messias e Vulic, mentre proprio sul triplice fischio di Maresca, Kucka sbaglia il colpo del pareggio mandando fuori di un soffio.