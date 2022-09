Calcio: Reggina, Charpentier positivo al Covid. Giocatore era stato preso in prestito dal Genoa, in quarantena.

REGGIO CALABRIA, 17 SET - Nel corso degli esami di routine ai quali vengono sottoposti i nuovi acquisti della Reggina, il calciatore Gabriel Charpentier, preso in prestito dal Genoa, è risultato positivo al Covid-19.

Asintomatico, lo stesso è stato immediatamente posto in quarantena per 15 giorni, così come previsto da protocollo sanitario Figc. Ne dà notizia un comunicato della Reggina. Il terzo ciclo di tampone a cui è stato sottoposto il calciatore, è detto ancora nella nota, ha confermato la positività al Covid-19 di Charpentier.

Il giocatore è stato trasferito stamane nel "Grande Ospedale Metropolitano" di Reggio Calabria per il trattamento del caso.