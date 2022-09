Calcio: Ricciardi, stadi aperti, non è pensabile

Calcio: Ricciardi, stadi aperti migliaia persone non pensabile. Abbiamo privilegiato la riapertura delle scuole.

ROMA, 29 SET - "Come consiglieri e tecnici, con questa circolazione del virus abbiamo privilegiato la riapertura delle scuole, rimettendo in circolazione 10 milioni di persone all'interno di ambienti chiusi, ma non è pensabile aprire a migliaia di persone negli stadi".

Lo ha spiegato a Buongiorno su Sky TG24, Walter Ricciardi, membro dell'esecutivo dell'Oms e consulente del ministero della Salute, in merito all'aumento della capienza fino al 25% negli stadi.

"Ora - ha sottolineato Ricciardi - non è pensabile, sarà pensabile se effettivamente continueremo a tenere la circolazione del virus sotto controllo".