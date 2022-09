Calcio Serie A: Napoli-Crotone, preparativi

NAPOLI, 1° APR - Notiziario di Napoli-Crotone: NAPOLI: LAVORO IN GRUPPO PER I NAZIONALI I rientranti dalle nazionali hanno tutti svolto regolare lavoro di gruppo oggi a Castel Volturno nel Napoli, che prepara la sfida al Crotone di sabato.

Demme ha svolto differenziato in campo e piscina. Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Hysay e Elmas hanno svolto lavoro di scarico. Mertens, Di Lorenzo, Koulibaly, Lozano, Osimhen, Meret e Insigne, rientrati dall'impegno con le nazionali hanno svolto l'intera seduta in gruppo. I tre azzurri si sono sottoposti al tampone stamattina all'alba a casa e hanno ricevuto oggi l'esito negativo.



CROTONE: TORNA ANCHE CIGARINI E' un Crotone a ranghi completi quello che si prepara alla sfida contro il Napoli allo Stadio 'Diego Maradona' sabato alle 15. Svuotata l'infermeria: anche Cigarini finalmente torna, dopo quasi quattro mesi, tra i convocabili. Recuperati i due ex della gara: Ounas e Luperto. Resta fuori solo Petriccione per squalifica. Cosmi, che ha approfittato della pausa per conoscere meglio la squadra dove è arrivato ad inizio marzo, avrà diverse frecce all'arco.



Sicuro l'utilizzo dell'attaccante algerino Ounas insieme a Simy e con Messias a fare da incursore dalla mediana. Centrocampo affidato a Benali con uno tra Zanellato a Vulic accanto. Giocheranno anche Reca e Pereira rientrati dagli impegni con le nazionali. In difesa potrebbe essere il turno di Cuomo e Djidji con Golemic centrale.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. Allenatore, Gattuso

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pedro Pereira, Messias, Benali, S. Molina, Rispoli; Di Carmine, Simy. Allenatore, Cosmi.

Precedenti

Sono cinque gli scontri totali tra Napoli e Crotone in Serie a, il bilancio parla di cinque vittorie azzurre con 12 reti segnate e 2 subite. All’andata allo Scidda il Napoli s’impose per 4-0 con reti Insigne, Lozano, Demme e Petagna.