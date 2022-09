CalcioMercaro, Serie B: Crotone si rafforza in difesa e centrocampo

Calcio: Serie B; Crotone si rafforza in difesa e centrocampo. Tris di acquisti, in rossoblu Donsah, Paz e Canestrelli

CROTONE, 27 AGO - Tre acquisiti in un giorno per il Crotone che porta in rossoblù i calciatori Donsah, Paz e Canestrelli per rinforzare difesa e centrocampo. Simone Canestrelli arriva in prestito dall'Empoli; 21 anni cresciuto nel settore giovanile della squadra toscana negli ultimi 2 anni ha indossato la maglia dell'Albinoleffe.

A Crotone troverà il suo compagno di reparto Mondonico. Eccellente nel gioco aereo può ricoprire anche il ruolo di centrocampista. Il Crotone ha poi acquistato dal Bologna il cartellino del difensore argentino Nehuen Paz che ha firmato un contratto annuale con opzione fino al 2023 al verificarsi di determinate condizioni sportive.

Ventotto anni, è cresciuto nelle giovanili dell'All Boys esordendo in prima squadra appena 20enne. In Italia ha giocato nel 2019 col Lecce e nella prima parte dello scorso anno è stato al Bologna prima di passare al Kayserispor in Turchia. Paz è un difensore centrale mancino che all'occorrenza può essere impiegato anche come terzino sinistro.

Dal Bologna arriva anche, a titolo definitivo, il centrocampista Godfred Donsah, 25 anni. Ha esordito in Serie A col Verona per poi passare al Cagliari e successivamente al Bologna.

Nelle ultime 2 stagioni ha accumulato esperienza all'estero vestendo le maglie del Cercle Brugge in Belgio e del Caykur Rizespor in Turchia. Donsah ha sottoscritto con il Crotone un contratto biennale con scadenza al 30 giugno 2023.