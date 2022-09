Calcio. Serie A: un mese di scontri diretti, Napoli prova la fuga. Grosse difficoltà tra le due soste per Inter, Juve e le romane

ROMA, 10 OTT - Il Napoli che prende il volo aumentando il vantaggio, l'Atalanta che recupera e si riporta in zona Champions. Sono le squadre di Spalletti e Gasperini le apparenti beneficiarie del calendario che traghetterà la serie A tra le due soste per le nazionali con cinque gare più due delle coppe europee che riguardano sette delle otto impegnate nella corsa per le prime piazze.



Gli impegni peggiori li hanno l'Inter, la Juve e le due romane, medi quelli di Milan e Fiorentina. Nove gli scontri diretti: Lazio-Inter e Juve-Roma; Roma-Napoli e Inter-Juve; Lazio-Fiorentina; Roma-Milan e Atalanta-Lazio; Milan-Inter e Juve-Fiorentina.



- NAPOLI (21 punti): il derby del sud con la Roma e poco più. Occasione gigantesca per ampliare la fuga per il gruppo Spalletti, che ha le due gare col modesto Legia per riequilibrare l'Europa League. Tre delle cinque gare sono in casa, e solo il Toro può creare problemi. C'è poi il derby campano con la Salernitana di Ribery. Calendario (in maiuscolo le gare in trasferta): N.-Torino 17/10 h18; Europa League N.-Legia 21/10 h21; ROMA-N. 24/10 h18; N.



- Bologna 28/10 h20.45; SALERNITANA-N. 31/10 h18; EL. LEGIA-N. 4/11 h18.45; N.-Verona 7/11 h.18. - MILAN (19 punti): curiosamente ha quattro avversari che affronta anche il Napoli, compresa la Roma in trasferta ma il quinto è irriducibile, l'Inter nel derby. Inoltre non può lesinare energie nel doppio confronto col Porto per raddrizzare la Champions. Calendario: M.-Verona 17/10 h20.45; Champions PORTO-M. 19/10 h21; BOLOGNA-M. 23/10 h20.45; M.-Torino 26/10 h20.45; ROMA-M. 31/10 h20.45; Ch. M.-Porto 3/11 h18.45; M.-Inter 7/11 h20.45.



- INTER (17 punti): l'avvio è impervio, con Lazio e Juve, poi ha una fase più tranquilla prima del regolamento di conti nel derby. E in Champions deve fare sei punti con la sorpresa Sheriff, pena l'eliminazione. Calendario: LAZIO-I. 16/10 h18; Ch. I. -Sheriff 19/10 h21; I.-Juventus 24/10 h20.45; EMPOLI-I. 27/10 h20.45; I.-Udinese 31/10 h12.30; Ch. SHERIFF-I. 3/11 h21; MILAN-I. 7/11 H20.45.



- ROMA (15 punti): 15 giorni d'inferno per Mourinho con Juve, Napoli e Milan per capire la consistenza della squadra che può gestire le fatiche con avversarie modeste in Europa. Calendario: JUVENTUS-R. 17/10 H20.45; Conference League BODOE-R. 21/10 h18.45; R.-Napoli 24/10 h18; CAGLIARI-R. 27/10 h20.45; R.-Milan 31/10 h20.45; CL. R.-Bodoe 4/11 h21; VENEZIA-R. 7/11 h12.30.



- FIORENTINA (12 punti): ha il vantaggio di non avere distrazioni europee e può restare in quota se fa il pieno con Venezia, Cagliari e Spezia. Poi deve giocarsi le sue carte con Lazio e Juve fuori. Calendario: VENEZIA-F. 18/10 H20.45; F.-Cagliari 24/10 h15; LAZIO-F. 27/10 h20.45; F.-Spezia 31/10 h15; JUVENTUS-F. 6/11 h18.



- LAZIO (11 punti): Si gioca molto con l'Inter per non perdere di vista le avversarie, poi ha Fiorentina in casa e Atalanta prima di chiudere col derby di Lotito con la Salernitana. Arduo doppio compito in Europa col Marsiglia. Calendario: L.-Inter 16/10 h18; EL. L.-Marsiglia 21/10 h18.45; VERONA-L. 23/10 h15; L.-Fiorentina 27/10 h20.45; ATALANTA-L 30/10 H15; EL. MARSIGLIA-L. 4/11 h 21; L.-Salernitana 7/11 h18.



- JUVENTUS (11 punti): Allegri sa che deve fare filotto per proseguire la rincorsa, col calendario peggiore. Affronterà Roma, Inter e Fiorentina più due mine vaganti come Sassuolo e Verona. E ci sarà da non distrarsi in Champions con lo Zenit. Calendario: J.-Roma 17/10 h20.45; Ch. ZENIT-J. 20/10 h21; INTER-J. 24/10 h20.45; J.-Sassuolo 27/10 h18.30; VERONA-J. 30/10 h18; Ch. J.-Zenit 2/11 h21; J.-Fiorentina 6/11 h18.



- ATALANTA (11 punti): al contrario della Juve ha un ottimo calendario. Fra le big ha solo la Lazio, quindi ha la possibilita' di cancellare i dubbi emersi finora. La testa pero' sara' concentrata sulla doppia sfida col Manchester United di Ronaldo e Pogba. Calendario: EMPOLI-A. 17/10 h15; Ch. UNITED-A. 20/10 h21; A.-Udinese 24/10 h12.30; SAMPDORIA-A. 27/10 h18.30; A.-Lazio 30/10 h15; Ch. A.-United 2/11 h21; CAGLIARI-A. 6/11 h 20.45.