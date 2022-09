Calcio: Stroppa "prova di carattere, ottima determinazione". Messias, sono felice ma devo cercare di fare il meglio

CROTONE, 22 DIC - "Prestazione di carattere e ottima determinazione". Così il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, spiega la vittoria sul Parma importante per la corsa salvezza. Il tecnico elogia la squadra, ma fa notare anche quello che non ha funzionato per migliorarlo: "Stavamo meritando nella prima parte di gara e forse potevamo finire il primo tempo con un risultato più ampio.

Non siamo stati bravi e sul calcio d'angolo quando abbiamo preso gol potevamo fare meglio. La partita è stata più complicata sotto l'aspetto psicologico. Per il resto la squadra ha dimostrato impegno. Abbiamo saputo giocare più sporchi rispetto al solito, non abbiamo tirato la gamba indietro e il risultato ripaga dal sacrificio. I ragazzi sono stati straordinari".

Il tecnico - che lascerà 4 giorni di vacanza ai calciatori - guarda già al mercato di gennaio: "Penso che la squadra abbia bisogno di rinforzi, c'è sintonia con la società e troveremo qualche elemento che possa migliorare la rosa". Protagonista della serata è stato Walter Junior Messias con una doppietta importante e spettacolare "Noi giocatori abbiamo poco tempo per pensare. Non è semplice fare un gol così: ho visto il portiere fuori ed ho cercato di piazzarla", ha detto commentando la rete del raddoppio.

Messias diventa il miglior marcatore del Crotone nella stagione con 5 gol. Dai campetti dei dilettanti a San Siro, il prossimo 3 gennaio, Messias giocherà contro l'Inter a Milano: "E' qualcosa di incredibile giocare con squadre come Juve, Milan, Inter che da bambino sognavo di poter incontrare, Sono felice, ma devo cercare di fare il meglio per il Crotone".

Poi l'attaccante spiega anche la sua esultanza con le braccia al cielo: "Io guardo il cielo per ringraziare sempre Dio, perché la mia storia è stata scritta da Dio. Dedico sempre i miei gol a Dio e oggi anche alla mia famiglia e a miei amici che vivono in un piccolo paese del Brasile e tifano per noi".