Calcio: tragedia Luis Enrique, è morta la figlia di soli 9 anni

MADRID, 30 Agosto - Una notizia che non si vorrebbe mai riportare, un gravissimo lutto nel mondo del calcio si è consumato in queste ore, è deceduta la figlia di soli 9 anni, del c.t della Spagna, Luis Enrique.

L'ex tecnico di Barcellona e Roma, ha reso noto mediante un comunicato postato sui social, che sua figlia Xana, dopo 5 mesi di lotta contro un osteosarcoma, non ce l'ha fatta. "Nostra figlia Xana è morta questo pomeriggio all'età di nove anni dopo aver combattuto per cinque intensi mesi contro l'osteosarcoma. Ringraziamo tutti per l'affetto ricevuto durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la comprensione. Ringraziamo anche il personale degli ospedali Sant Joan de Deu e Sant Pau per la loro dedizione e cure, i medici, le infermiere e tutti i volontari. Un ringraziamento menzione speciale al gruppo di sacerdoti di Sant Joan de Deu. Ci mancherai moltissimo ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guida la nostra famiglia. Riposa Xanita. Famiglia Martínez Cullell".

Il 26 marzo 2019 Luis Enrique aveva abbandonato all'improvviso il ritiro della Nazionale spagnola durante la preparazione dell'incontro con Malta. Tre mesi dopo, a giugno, senza fornire spiegazioni, sono arrivate le sue dimissioni dall'incarico. Il tecnico, non si è mai staccato dalla sua bambina. Tutto il mondo del calcio e non solo, si stringe attorno all'ex fuoriclasse e alla sua famiglia, in un abbraccio di forza e cordoglio, qualsiasi parola di fronte ad una tragedia di questa portata, potrebbe risultare vana.

Dal club giallorosso, dove il tecnico ha lavorato per due stagioni dal 20 giugno 2011 a fine campionato 2013, arrivano le parole del Presidente James Pallotta -"Assolutamente devastato dalle notizie su Xana di 9 anni. Tutto il nostro amore e le nostre preghiere vanno a Luis e la sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile", la As Roma si stringe attorno alla famiglia di Luis Enrique in questo momento di dolore. Coraggio Mister!"

Dovrebbe essere vietato morire a 9 anni.

Coraggio Luis.

Laura Fantini

fonte immagine edition.cnn.com