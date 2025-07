Calciomercato. Colpo in prospettiva per il Catanzaro: attesa per l’ufficialità di Seha

Tempo di lettura: ~2 min

Arriva a parametro zero dal Marsiglia il giovane talento franco-malgascio: contratto quadriennale

Il Catanzaro continua a guardare al futuro e piazza un nuovo innesto di prospettiva: è ufficiale l’ingaggio di Sayha Seha, esterno offensivo classe 2005, che arriva a parametro zero dopo l’esperienza con il settore giovanile dell’Olympique Marsiglia.

Chi è Sayha Seha: profilo del nuovo acquisto giallorosso

Nato nel 2005, Seha possiede doppia cittadinanza malgascia e francese. Cresciuto calcisticamente in Francia, ha mosso i primi passi importanti con il Marsiglia, club nel quale ha militato principalmente nella squadra riserve, senza riuscire però a debuttare in prima squadra. Nonostante ciò, è considerato un prospetto interessante per le sue doti tecniche, rapidità e capacità nell’uno contro uno.

Il progetto Catanzaro: spazio ai giovani talenti

Il contratto quadriennale firmato con il Catanzaro testimonia la fiducia del club giallorosso nel potenziale del ragazzo. Resta ora da capire se Seha sarà inserito subito nella rosa guidata da Alberto Aquilani, tecnico noto per la sua attenzione allo sviluppo dei giovani, oppure se sarà valutata l’ipotesi di un prestito per permettergli di accumulare minuti ed esperienza in un contesto meno competitivo.

Un acquisto strategico per il futuro

L’operazione rappresenta un esempio della strategia del Catanzaro Calcio, che da tempo investe su giovani profili internazionali con margini di crescita. Dopo la conferma di un progetto tecnico ambizioso e in continua evoluzione, il club calabrese si dimostra attento anche al mercato estero, puntando su giocatori di prospettiva come Seha.

