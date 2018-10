Calciomercato: Higuain-Milan è fatta

Milano, 31 luglio 2018 - Gonzalo Higuain vestirà la maglia del Milan nella stagione calcistica 2018/19.

A rendere la notizia ufficiale, proprio in questi minuti è lo staff dell'argentino e dopo una notte di trattative, tra l'agente-fratello del giocatore ed il responsabile dell'area tecnica rossonera Leonardo, si è giunti ad un accordo definitivo con formula di prestito. Definiti anche i termini economici dell'operazione, il Milan infatti verserà nelle casse della Juventus, una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro, con un diritto di riscatto di 36 milioni. Nelle prossime ore ci sarà l'incontro tra gli avvocati del Pipita e quelli delle due società, per definire tutti i dettagli sugli oneri contrattuali spettanti al calciatore.

Seduti a tavolino per l'affare Higuain, i due club più titolati d'Italia, intavolano altre trattative, si chiude infatti lo scambio tra due difensori: Bonucci che dopo una stagione al Milan, torna in bianconero e Caldara che nel percorso inverso, torna in rossonero senza nessun diritto di ricompra da parte della Juve.

Dopo il maxi-affare Cristiano Ronaldo, intascato proprio dai Campioni d'Italia, il passaggio di Higuain al Milan è il nuovo colpo del rovente calciomercato ormai quasi agli sgoccioli. Sarebbe stato interessante vedere giocare insieme Ronaldo ed Higuain e come avrebbe strutturato la squadra Allegri davanti ad una "problematica" che tutti gli allenatori avrebbero il piacere di avere.

Laura Fantini

