CalcioMercato: Sarri firma vicina, ma Lotito ripensa a Nesta

Calcio Mercato: Sarri firma vicina, ma Lotito ripensa a Nesta. Di Francesco al Verona. Per la porta della Roma spunta Romero

ROMA, 05 GIU - E' ancora la trattativa fra Maurizio SARRI e la Lazio la principale 'pista' di mercato in questo fine settimana. Fra le parti l'affare sembrava in dirittura d'arrivo, con tanto di annuncio da dare domani sulla base di un accordo biennale a 3,5 milioni all'anno.

Ma proprio questa cifra avrebbe poi provocato un irrigidimento del presidente Lotito, al quale il tecnico ex Napoli avrebbe anche chiesto di ingaggiare MAKSIMOVIC e HYSAJ che sono in uscita dal club del patron De Laurentiis.

Così ora la proprietà laziale è tornata a riflettere sull'idea Alessandro NESTA, reduce dal non esaltante esperienza a Frosinone ma pur sempre 'bandiera' biancoceleste. Intanto CAICEDO ha ribadito la richiesta di essere ceduto, e per lui c'è una pista Inter, dove lo vorrebbe Simone Inzaghi. Sprint per le panchine anche a Verona in casa Hellas e a Genova sulla sponda sampdoriana.

Nel primo caso sembra fatta per Eusebio DI FRANCESCO, mentre in blucerchiato dovrebbe arrivare Patrick VIEIRA, nonostante le perplessità di una parte della tifoseria, che sarebbero state riferite al francese.

Non è invece più sul mercato Paolo ZANETTI, che ha rinnovato con il Veenzia fino al 2025, così come Sergio CONCEICAO si è legato al Porto fino al 2024. Fra Antonio CONTE e il Tottenham è tutto in stand by: il tecnico non è convinto, il club ha giudicato troppo alte le richieste economiche dell'ex Inter. La Roma è sempre alla ricerca, e il candidato più 'papabile' è quel RUI PATRICIO proposto dall'agente Jorge Mendes.

Il campione del mondo francese Alphonse AREOLA è stato invece proposto da Mino Raiola. Così tra i due litiganti potrebbe spuntarla l'argentino Sergio ROMERO, che si svincola dal Manchester United. Dal suo ex club José Mourinho vorrebbe anche Nemanja MATIC, mentre RENATO SANCHES è un'altra idea per il centrocampo. Intanto l'ex giallorosso GERSON è del Marsiglia per 25 milioni, e la Roma ricaverà una percentuale da questa vendita.

Punto di mercato in casa Milan, dove si è deciso di tenere per Hakan CALHANOGLU la stessa linea di comportamento adottata per Gigio DONNARUMMA (su di lui c'è sempre, a fari spenti, la Juventus). Così i rossoneri stanno prendendo in considerazione giocatori dello stesso ruolo del turco, e i nomi più accreditati sono quelli del 'Papu' GOMEZ (che vorrebbe tornare in Italia) e di Josip ILICIC.

In realtà l'obiettivo principale è Rodrigo DE PAUL, ma l'Udinese continua a chiedere 40 milioni, ovvero troppo. Sempre a Milano, ma in casa Inter, mancano solo i dettagli per la cessione a titolo definitivo di JOAO MARIO allo Sporting Lisbona per 7 milioni. Luciano Spalletti ha invece chiesto al Napoli due elementi per rinforzare il centrocampo: Morten THORSBY della Sampdoria e Matias VECINO dell'Inter.