Canneto Sound Fusion: arriva Topic

Segno distintivo: la capacità di unire melodie emotive e ritmo da club. Topic, sabato 5 luglio, salirà sul palco del Canneto Beach di Leporano. Dj, musicista e produttore di origini croate e nascita a Solingen, in Germania, è spesso ospite in festival internazionali.

L’evento rientra nella rassegna estiva Canneto Sound Fusion 2025, realizzata con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, nell’ambito dell’Avviso ACA – Avviso Consiglio Aperto 2025. «Siamo partiti con la programmazione estiva - commentano gli organizzatori – e quest’anno siamo particolarmente orgogliosi dell’attenzione ricevuta dalla Regione, da sempre vicina alle iniziative rivolte ai giovani e ai turisti che, come sempre, siamo certi saranno numerosi nella nostra bella Puglia».

Topic, classe ’92, inizia a produrre musica a 16 anni. Il suo primo singolo, nel 2014, è “Light It Up”, mentre l’anno successivo debutta con l’album “Miles”. Nel 2016 firma il successo internazionale con “Home” feat. Nico Santos. Nel 2019, insieme allo svedese A7S, esce il singolo “Breaking me” che è top 10 in decine di Paesi, top 53 Billboard USA e registra quasi 1 miliardo di stream. Tra gli altri brani più noti: “Like I Love You”, “Why Do You Lie to Me”, “Your Love (9PM)”, “Chain My Heart”, “Drive”, “My Heart Goes”, “Kernkraft 400 (A Better Day)”, “I Adore You”. Ha collaborato anche con Alvaro Soler, ATB, Robin Schulz, Paul van Dyk, Bebe Rexha, Clean Bandit, Becky Hill, Hugel, Arash.

Come lui stesso ama raccontare, il suo stile può essere definito «melancholic dance music». Ha vinto i premi LOS40 Music Award (2020) e Audi Generation Award (2021). E poi tantissimi altri riconoscimenti: nominato per MTV Europe Music Awards nel 2016 come migliore artista tedesco, più volte per 1 Live Krone. E ancora le candidature al BRIT Award nel 2022 come canzone internazionale dell'anno per “Your Love”, Teen Choice Awards nel 2018 per la migliore canzone dance/elettronica per “Perfect” e molti altri. Nel 2022 ha registrato la posizione 69 nella Top 100 della rivista Dj Mag. Da segnalare anche la sua partecipazione al festival belga di musica elettronica, Tomorrowland, e al documentario “We Are Tomorrow”. Quest’anno è uscito il suo ultimo singolo, “Control of Me” con Daecolm.

In consolle con Topic, il 5 luglio, ci saranno Theepot e Giorgio Vinciguerra. Ingresso al botteghino 20€ con consumazione. Info: 099.5332037. Canneto Beach è a Leporano, in via Argentina 200. Start ore 23.

