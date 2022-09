Cariati, incendiato pannello informativo del Comune. Sindaco: ennesimo episodio vandalismo contro patrimonio di tutti.

CARIATI, 27 AGO - Persone non identificate hanno dato fuoco, a Cariati, ad uno dei pannelli informativi installati dall'Amministrazione Comunale nelle scorse settimane in vari punti della città e finalizzati a promuovere la sicurezza stradale, l'igiene, il decoro urbano e il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Lo rende noto il sindaco Filomena Greco che, in un comunicato, parla di "ennesimo episodio di vandalismo e di barbarie di pochi contro il patrimonio di tutti. "Per quale motivo - si domanda il sindaco di Cariati - ci si continua ad accanire su servizi e strumenti di pubblica utilità?



Chi può beneficiare della distruzione di un pannello di informazione cittadina? Quale obiettivo (politico o amministrativo o di altra natura) si pensa, forse, di raggiungere appiccando fuoco alle postazioni di raccolta dei rifiuti o nei pressi dell'isola ecologica oppure abbandonando indiscriminatamente rifiuti sui marciapiedi, nelle spiagge e negli spazi pubblici per famiglie e bambini? Continuiamo a pensare - aggiunge - che ogni atto di aggressione e violenza agli spazi e dei beni comuni rappresenti un attentato indegno alla serenità, alla qualità di vita e allo stesso diritto di cittadinanza di un'intera popolazione". "Per questo motivo - conclude Greco - condanniamo quanti hanno evidentemente dichiarato guerra alla civiltà e al decoro urbano di questa comunità. Allo stesso tempo rinnoviamo l'appello sia ad abbassare i toni del confronto sociale, politico e amministrativo che deve restare civile pur se da posizioni legittimamente diverse ed inconciliabili".