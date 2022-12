Catanzaro. AMC, Lunedì 12 dicembre sciopero generale

Catanzaro. AMC, Lunedì 12 dicembresciopero generale

Possibili disagi per gli utenti. Garantite le corse relative agli orari scolastici

CATANZARO, 10 DIC. - L'Amc Spa, la società che gestisce il trasporto pubblico locale per la città di Catanzaro, informa che per lunedì 12 dicembre è previsto lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali nazionali CGIL e UIL.

Lo sciopero coinvolgerà la fascia oraria dalle ore 9 alle ore 13, pertanto, in questo arco di tempo, potrebbero verificarsi disagi per gli utenti che utilizzeranno i bus e la funicolare per i propri spostamenti.

La società specifica che verranno garantite le corse relative agli orari scolastici, precisando che, in ogni caso, le corse già partite raggiungeranno i capolinea di destinazione.

Per qualsiasi info o richiesta si potrà ricevere risposte in tempo reale interagendo con la pagina social aziendale