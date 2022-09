Catanzaro. Incidente stradale su SP17 Viale dei Tulipani sul posto Suem118

CATANZARO 16 GEN - Sulla SP17 questa sera si é verificato un incidente stradale in Viale dei Tulipani altezza Santo Janni, si registrano forti disagi alla circolazione. Nel sinistro sembra che sia coinvolto solo un'auto Attualmente non si conoscono le dinamiche dell'incidente sembra che ci sia un ferito, sul posto la polizia municipale. per i rilievi e Suem 118

Seguiranno Aggiornamenti