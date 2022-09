Catanzaro. Operazione Polizia Locale; ecco il bilancio in zona stadio-ospedale

Diciotto multe e un sequestro fra divieti di sosta e abusivismo commerciale in zona stadio-ospedale, sanzioni per complessivi 10.000 euro / ampia operazione della polizia locale

CATANZARO. 18 FEB Una vasta operazione di Polizia locale ha consentito di elevare diciotto verbali, procedere alla una rimozione forzata di un mezzo e a un sequestro di merci abusive per complessivi 10.000 euro di multe: è il bilancio dell’azione di contrasto ai trasgressori del codice della strada e all'abusivismo commerciale messa in campo questa mattina, nell’area dell’ospedale Pugliese e nel quartiere Stadio, dai nuclei Stradale ed Ecologico dei vigili urbani.



Gli agenti, diretti dai tenente colonnello Salvatore Furriolo (Stradale) e Franco Basile (Ecologico), hanno eseguito l’input ricevuto dal sindaco Sergio Abramo e, nello specifico, hanno sanzionato 16 auto in divieto di sosta (una delle quali è stata rimossa) e due ambulanti abusivi sprovvisti di adeguata certificazione per le merci (un carico è stato posto sotto sequestro e consegnato all’Asp per le verifiche abituali.