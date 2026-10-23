Catanzaro, Scuole di Siano tornano fruibili gli ingressi dei due plessi dopo anni di chiusura

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Completati gli interventi al muro di cinta di Siano Sud e alle scalinate di Siano Nord Il consigliere Raffaele Sero ringrazia Amministrazione impresa e dirigente scolastico Giulio Comerci

Gli accessi alle scuole primarie di Siano Sud e Siano Nord tornano a disposizione della comunità scolastica dopo essere rimasti chiusi per diversi anni. La conclusione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza permette di recuperare due ingressi importanti per gli alunni, le famiglie e il personale dei due plessi del quartiere di Catanzaro.

Gli interventi hanno riguardato strutture differenti, ma con un obiettivo comune: rendere nuovamente utilizzabili percorsi che fanno parte della quotidianità scolastica, migliorando le condizioni di ingresso e di uscita dagli edifici.

Siano Sud riaperto lo storico cancello della scuola primaria

Alla scuola primaria di Siano Sud i lavori hanno interessato il muro di cinta, sottoposto a interventi di rifacimento e messa in sicurezza. Il completamento delle opere ha consentito di riaprire lo storico cancello d’ingresso, restituendo al plesso un accesso rimasto inutilizzato a lungo.

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Il recupero dell’ingresso rappresenta un miglioramento concreto nella fruizione della struttura: un intervento circoscritto, ma rilevante per chi ogni giorno accompagna i bambini a scuola e per chi vi lavora.

Siano Nord completato il ripristino delle scalinate di accesso

Presso la scuola primaria di Siano Nord si è invece intervenuti sulle scalinate di accesso, con lavori di ripristino e sistemazione che ne hanno permesso la riapertura.

La manutenzione dei percorsi esterni è parte integrante della sicurezza scolastica. Cancelli, muri perimetrali e scale contribuiscono infatti alla funzionalità degli edifici e richiedono attenzione al pari degli spazi interni destinati alle attività didattiche.

Raffaele Sero sottolinea il valore degli interventi per le famiglie

Il consigliere comunale Raffaele Sero ha espresso soddisfazione per la conclusione dei lavori, definendo la riapertura un passo importante per entrambi i plessi.

Nelle sue parole emerge soprattutto il significato del recupero di ingressi rimasti chiusi per molti anni: restituire alla comunità scolastica spazi sicuri e funzionali significa migliorare la vivibilità delle scuole e rispondere a un’esigenza concreta del quartiere.

Sero ha ringraziato l’Amministrazione comunale per aver accolto le sue sollecitazioni e la ditta esecutrice per la qualità e la puntualità degli interventi realizzati.

Il ringraziamento al dirigente scolastico Giulio Comerci

Un riconoscimento particolare è stato rivolto al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Manzoni, Giulio Comerci, e ai suoi collaboratori.

Il consigliere ha sottolineato l’impegno dimostrato dal dirigente sin dal suo insediamento, descrivendolo come una figura operativa e una risorsa preziosa per il territorio. Ha inoltre espresso fiducia nel contributo che Comerci potrà continuare a offrire alla crescita dell’Istituto Manzoni e al percorso educativo degli alunni.

La riapertura degli ingressi di Siano Sud e Siano Nord restituisce così ai due plessi una parte della loro funzionalità, riportando l’attenzione sull’importanza della cura e della manutenzione degli spazi scolastici.