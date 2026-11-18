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Ottenere un diploma americano senza necessariamente trascorrere un anno all’estero negli Stati Uniti, continuando a frequentare regolarmente la propria scuola in Italia. È questa l'opportunità offerta dal programma Doppio Diploma Italia-USA di Astudy, che permette agli studenti di affiancare al percorso scolastico italiano lo studio online di materie statunitensi. Una volta completati i crediti con i punteggi previsti negli Stati Uniti e senza sostenere un esame finale, lo studente consegue l’American High School Diploma dopo aver ottenuto la maturità in Italia.

I due titoli seguono procedure distinte: lo studente consegue il diploma italiano attraverso il normale percorso scolastico e l'Esame di Stato, mentre, parallelamente, lo studio online di cinque o sei materie con la High School americana scelta porta al diploma americano, che riconosce i crediti ottenuti in Italia.

Per quanto riguarda la didattica online, questa si svolge su una piattaforma innovativa e interattiva, che permette a ogni studente di pianificare lo studio in base ai propri impegni scolastici e personali, con il supporto di docenti e tutor. L'impegno indicativo è di due-tre ore settimanali per ciascuna materia che porta a un credito, generalmente distribuite nell'arco di otto-dieci mesi, con tempi che possono variare in base al programma e all'organizzazione individuale.

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Oltre 150 materie per ampliare le proprie competenze

Uno degli elementi caratterizzanti del programma è la possibilità di scegliere tra oltre 150 corsi. Accanto alle discipline più tradizionali, il catalogo comprende materie come criminologia, biologia marina, robotica e psicologia, per citarne alcune, molto amate dagli studenti italiani.

L'obiettivo non è soltanto migliorare la conoscenza della lingua inglese, ma utilizzarla come strumento per apprendere contenuti e affrontare discipline diverse. Lo studente si confronta con un approccio didattico differente ed esplora ambiti di interesse che spesso orientano anche le successive scelte accademiche.

Un valore aggiunto per il futuro universitario e professionale

Conseguire un doppio diploma permette di ottenere contemporaneamente la maturità italiana e l’American High School Diploma studiando online da casa. Questo percorso permette di confrontarsi con un sistema educativo internazionale, sviluppando competenze trasversali utili ben oltre la scuola. Il titolo statunitense semplifica la candidatura ai college americani e agli atenei internazionali che richiedono un percorso in lingua inglese. Possedere due titoli di studio arricchisce il curriculum e dimostra flessibilità, ambizione e apertura mentale, qualità molto apprezzate sia nelle selezioni universitarie sia nei primi colloqui di lavoro.

Quando l'esperienza all'estero diventa parte del doppio diploma

Accanto al percorso interamente online, esiste anche l'Hybrid Dual Diploma, che integra i crediti ottenuti durante un semestre o un anno scolastico trascorso all'estero. Un soggiorno scolastico non solo negli USA, con il programma Classic (con il quale l’ottenimento del diploma è raro), ma anche in Canada, Irlanda, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda contribuisce al riconoscimento dei crediti necessari per ottenere il diploma americano.

Questa formula consente di collegare l'esperienza internazionale a un progetto scolastico più ampio, valorizzando il periodo trascorso in una scuola straniera anche in funzione del conseguimento di un secondo diploma, appunto quello di una High School americana.

Esiste da molti anni la possibilità, tramite il programma in presenza Astudy High School Select, di frequentare fisicamente una scuola superiore negli Stati Uniti e conseguire l'US High School Diploma direttamente in loco durante il quarto anno delle superiori in Italia e quindi prima ancora di aver sostenuto la maturità italiana. Questa soluzione permette anche di guadagnare un intero anno scolastico, offrendo l'opportunità di accedere con un anno di anticipo alle università negli Stati Uniti, in Canada o ad altri atenei internazionali.

“I due diplomi non sono semplici titoli, ma un vero e proprio percorso di crescita che avvicina gli studenti a un sistema educativo diverso e a competenze internazionali - afferma Beate Lenzbauer, Country Manager di Astudy -. Con il Doppio Diploma, i ragazzi utilizzano l'inglese per esplorare nuove materie, confrontarsi con un metodo di studio differente e scoprire attitudini preziose per il loro futuro. Il vero valore aggiunto è la possibilità di vivere questa esperienza senza necessariamente lasciare la propria scuola in Italia, rendendo l'educazione internazionale accessibile a tutti, anche a chi, per motivi personali, non può recarsi all'estero. L'interesse verso questa opportunità è inoltre in forte crescita - prosegue -. Astudy ha introdotto il Doppio Diploma nel 2021 e dal 2023 vediamo ogni anno i nostri studenti e i loro genitori partecipare alla Graduation, la cerimonia di consegna dell'High School Diploma da parte dei presidi americani. Si svolge ogni anno in pieno stile americano, da Parigi a Milano e, lo scorso ottobre, anche a Palermo, per onorare le scuole e gli studenti siciliani. Hanno partecipato anche presidi e famiglie provenienti da Spagna, Germania, Svizzera e Polonia.”

Nell’anno accademico 2026-27, Educatius Academy, la divisione di Astudy dedicata ai programmi di doppio diploma, segue più di 2.000 studenti in diversi Paesi europei. Aggiunge Maria Salzillo, responsabile di Educatius Academy in Italia: “Il Doppio Diploma Italia-USA riscuote grande interesse da parte delle scuole italiane, che possono così internazionalizzare la propria offerta formativa e offrire ai loro studenti nuove materie e strumenti di apprendimento innovativi”.