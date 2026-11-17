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Lunedì 16 novembre 2026, presso il Liceo Nervi Ferrari, ha preso ufficialmente il via il progetto di arte tessile “Pittura su tessuto, Fashion Design e sfilata”, patrocinato da èValtellina Cultura e Territorio e dal Comune di Morbegno.

Il progetto si articola in due fasi.

La prima prevede un laboratorio di pittura su stoffa e Fashion Design, durante il quale gli studenti realizzeranno tessuti dipinti e figurini di moda, che verranno successivamente trasformati in capi d'abbigliamento dalla stilista Letizia Cerri.

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La seconda fase sarà dedicata alla rappresentazione del tema “La Rinascita”, attraverso coreografie, sfilate e testimonianze, in un percorso artistico ed espressivo che metterà al centro la creatività, la sensibilità e la crescita personale dei partecipanti.

Le ore dedicate allo svolgimento del progetto saranno riconosciute come attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO) per gli studenti del triennio e come attività di orientamento per quelli del biennio.

L'evento conclusivo, con la sfilata, si terrà il 21 maggio 2027 presso l'Auditorium Sant'Antonio di Morbegno.

Il progetto si inserisce nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa del Liceo Nervi Ferrari per l'anno scolastico 2026/2027. Il laboratorio artistico è rivolto a tutte le classi e mira all'acquisizione di competenze trasversali, oltre che all'approfondimento di tematiche di grande attualità, favorendo la creatività, la collaborazione e la crescita personale.

Sono ben 35 gli allievi e le allieve che hanno aderito con entusiasmo al progetto, partecipando nei ruoli di stilisti, designer e modelle.

Inoltre, il 27 ottobre 2026, venti allieve hanno avuto l'opportunità di partecipare a “Fashion Graduate Italia”, a Milano, dove hanno assistito per la prima volta a una sfilata organizzata da scuole internazionali, dal titolo “Talent to Talent”. Un'esperienza coinvolgente e stimolante, che ha suscitato grande entusiasmo e rappresentato un'importante occasione di confronto con il mondo della moda e della creatività.

Un progetto che unisce arte, moda e formazione, trasformando ago e pennello in strumenti di espressione, scoperta e rinascita.

La referente

Prof.ssa Maria Luisa Silipo

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