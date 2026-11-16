Sicurezza stradale a scuola: la Polizia incontra gli studenti di Trapani

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In occasione della Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada, che si celebra il 15 novembre, la Polizia di Stato ha organizzato un incontro di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rosina Salvo” di Trapani. L’evento, tenutosi venerdì 13 novembre nell’Aula Magna della scuola, ha visto la partecipazione di agenti della Questura di Trapani e della Sezione Polizia Stradale, insieme a rappresentanti del Rotaract Club Trapani-Erice.

Un confronto diretto con i giovani

L’iniziativa ha offerto un’importante opportunità di dialogo con le nuove generazioni su un tema di grande attualità sociale: la sicurezza sulle strade. L’obiettivo era promuovere comportamenti responsabili e aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla circolazione stradale. Durante l’incontro, gli esperti hanno sottolineato l’importanza di rispettare le norme del Codice della Strada e di adottare condotte prudenti, evidenziando come anche gesti apparentemente innocui possano portare a conseguenze drammatiche.

Il valore della memoria e della prevenzione

La ricorrenza della Giornata Mondiale ha rappresentato un momento di riflessione sul valore della vita umana e sull’impatto degli incidenti stradali, non solo sulle vittime dirette ma anche sulle loro famiglie e sull’intera comunità. Questo incontro si inserisce nel progetto “Promossi in Legalità”, avviato dalla Questura di Trapani per diffondere tra i giovani la cultura della legalità, del rispetto delle regole e della responsabilità individuale attraverso percorsi formativi nelle scuole del territorio.

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