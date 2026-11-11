Scuole aperte domani su tutto il territorio nazionale: la conferma dal ministero

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Nessuno stop alle lezioni. Domani le scuole saranno regolarmente aperte in tutta Italia e non sussistono ragioni per disporre chiusure o sospensioni delle attività didattiche. È quanto emerge da fonti del ministero dell'Istruzione e del Merito, che hanno chiarito la situazione dopo le indiscrezioni circolate in serata.

La posizione del ministero dell'Istruzione

Secondo quanto appreso, il dicastero di viale Trastevere non ha emanato alcuna direttiva che preveda la sospensione delle lezioni. La regolare apertura degli istituti scolastici resta quindi confermata per la giornata di domani, con le attività didattiche che proseguiranno secondo il calendario ordinario.

Cosa devono sapere studenti e famiglie

Per studenti, famiglie e personale scolastico non cambia dunque nulla rispetto alla routine quotidiana: le lezioni si terranno come previsto. Resta sempre consigliabile, come buona pratica, verificare eventuali comunicazioni specifiche pubblicate sul sito della propria scuola, dal momento che singoli istituti possono adottare disposizioni autonome per esigenze locali.

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Il quadro nazionale

La precisazione arriva a tutela della continuità didattica e per evitare allarmismi ingiustificati. La notizia conferma che il sistema scolastico italiano opera senza interruzioni su scala nazionale, garantendo il diritto allo studio e la regolarità del servizio educativo.

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